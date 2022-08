Viktor Orbán a exposé sa sombre vision du monde à la droite américaine – et ils ont adoré

Il y a environ deux semaines, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a prononcé un discours dans lequel il a déclaré “nous ne voulons pas devenir des peuples métis”. Jeudi après-midi, il a prononcé le discours d’ouverture de la Conférence d’action politique conservatrice (CPAC) à Dallas, un serre-livre au discours de clôture de l’ancien président Donald Trump ce week-end lors de l’influent rassemblement de droite.

Qu’Orbán ait pris la place de choix lors du jamboree le plus important du conservatisme américain malgré son récent moment de non-masquage – un moment qui a conduit un conseiller de longue date d’Orbán à démissionner, qualifiant son discours de «digne de Goebbels» – témoigne de la place de son pays dans la droite américaine. imagination. Sous Orbán, la Hongrie est devenue pour eux quelque chose comme ce que les pays nordiques sont pour certains progressistes : un modèle idéalisé de ce qu’ils espèrent que l’Amérique pourrait devenir. La différence la plus importante est que les pays nordiques sont fermement démocratiques, alors que la Hongrie d’Orbán ne l’est pas du tout.

Orbán a pris soin de rejeter les accusations de racisme et d’autoritarisme dans son discours à la CPAC, se moquant de ces accusations de “fausses nouvelles” produites par des “idiots”. Pourtant, si vous avez écouté attentivement son discours, le cœur sombre de son projet était clairement apparent : une croyance conspiratrice selon laquelle les “mondialistes” conduisaient l’Occident au bord du suicide culturel, associée à une reconnaissance ouverte que les conservateurs “ne peuvent pas lutter avec succès par les libéraux”. moyens.” Le masque était de retour, mais il était très fin.

Le but du discours était assez simple : resserrer les liens unissant l’orbánisme au trumpisme qui domine la droite américaine. Le populiste hongrois voit le potentiel à cet égard. Ses dernières lignes appelaient les conservateurs outre-Atlantique à “coordonner nos troupes” dans la lutte contre le libéralisme, les exhortant à se préparer à destituer Joe Biden de ses fonctions (“vous avez deux ans pour vous préparer”). L’enjeu, selon lui, est l’avenir même de notre civilisation.

« L’Occident est en guerre contre lui-même. Nous avons vu quel genre d’avenir la classe dirigeante mondialiste a à offrir. Mais nous avons un avenir différent en tête », a déclaré Orbán à la foule. « Les mondialistes peuvent tous aller en enfer. Je suis venu au Texas.

La sensibilisation du Premier ministre hongrois à la droite américaine est de longue date, intentionnelle et très bien informée. Il a rencontré d’éminents conservateurs dans le milieu universitaire et les médias, offrant même des bourses financées par l’État à Budapest, et connaît bien le langage et les tropes de la droite américaine. Son discours contenait des références habiles à leurs idées, comme des attaques contre le financement de la police et le soutien à un impôt sur le revenu forfaitaire, qu’il ressemblait parfois moins à un dignitaire étranger qu’à un candidat du GOP. Il a flatté à plusieurs reprises le public texan, qualifiant la Hongrie « d’État étoile solitaire d’Europe » et disant « nous avons décidé que nous n’avions pas besoin de plus de genres, nous avons besoin de plus de Rangers ; moins de drag queens et plus de Chuck Norris.

Si Orbán courtise la droite américaine depuis des années, son discours à Dallas était une demande en mariage, qui semble avoir été acceptée. Les dangers de ce couplage idéologique ne doivent pas être sous-estimés.

Ce que Viktor Orbán a dit à CPAC

En règle générale, les dirigeants étrangers qui se rendent aux États-Unis essaient de ne pas s’impliquer dans la politique partisane américaine. S’adresser à CPAC, une organisation ouvertement conservatrice, ne rentre certainement pas dans le moule.

Alors qu’Orbán a fait semblant d’être diplomate au départ, disant “nous respectons le gouvernement des États-Unis”, il a également noté que “nous ne sommes pas les favoris des démocrates américains” – et que les sentiments étaient très réciproques. Dans le discours, il a pratiquement positionné son gouvernement comme la branche européenne du GOP – affirmant que “nous devrions unir nos forces” pour “reprendre les institutions à Washington et à Bruxelles”.

«Vous avez des élections de mi-mandat cette année, puis des élections présidentielles et du Congrès en 24. Et nous aurons des élections au parlement européen [the] même année », a-t-il poursuivi. « Ces deux emplacements définiront les deux fronts dans la bataille menée pour la civilisation occidentale. Aujourd’hui, nous ne tenons ni l’un ni l’autre. Pourtant, nous avons besoin des deux.

Ces élections lointaines sont politiquement jumelées, a soutenu Orbán, car les deux représentent une lutte entre les conservateurs traditionalistes et les progressistes mondialistes. Ce dernier camp, dans son récit, est représenté en bonne place par George Soros – un survivant hongrois-américain de l’Holocauste et philanthrope qui est devenu un boogeyman conservateur transatlantique.

« Il a une armée à son service : de l’argent, des ONG, des universités, des instituts de recherche et la moitié des bureaucrates de Bruxelles. Il utilise cette armée pour imposer sa volonté à ses adversaires – comme nous, les Hongrois », a déclaré le Premier ministre.

Soros et son « armée », selon Orbán, constituent une menace existentielle pour la survie de l’Occident. Ils tentent d’éradiquer les valeurs “chrétiennes” – qu’il a parfois appelées “valeurs judéo-chrétiennes”, en omettant le préfixe douteux lorsqu’il parle des Soros juifs – et de recréer les conditions dans lesquelles les nazis et les communistes se sont levés pour menacer l’Europe.

« Les horreurs du nazisme et du communisme se sont produites parce que certains États occidentaux d’Europe continentale ont abandonné leurs valeurs chrétiennes. Et les progressistes d’aujourd’hui envisagent de faire de même », a-t-il déclaré. « Ils veulent abandonner les valeurs occidentales et créer un nouveau monde, un monde post-occidental. Qui va les arrêter si nous ne le faisons pas ?

Mettant de côté l’absurdité de l’histoire d’Orban ici – les forces fascistes ont reçu un soutien important de certaines églises, y compris en Hongrieet s’est inspiré d’une tradition antisémite qui trouve ses origines dans des siècles d’antisémitisme chrétien – la référence aux valeurs chrétiennes parlait d’un objectif plus profond pour sa visite.

Il fait quelque chose que Trump a été expert à faire : élever les enjeux de la lutte contre les libéraux comme Biden et Soros à un niveau existentiel.

Alors que faire, à part gagner une poignée d’élections ? Orbán a suggéré certaines choses, notamment la construction « d’un mur juridique autour de nos enfants pour les protéger de l’idéologie de genre qui les cible » et un mur littéral pour empêcher les migrants d’entrer. Mais encore plus inquiétante était sa suggestion selon laquelle « nous ne pouvons pas lutter avec succès par des moyens libéraux, parce que nos adversaires utilisent des institutions, des concepts et un langage libéraux pour déguiser leurs plans marxistes et hégémoniques ».

Ce rejet du libéralisme philosophique – des « institutions » et des « concepts » mêmes qui définissent la politique dans une démocratie libérale – rappelle la tristement célèbre description par Orbán en 2014 de sa vision de la Hongrie comme une « démocratie illibérale ».

Le terme est un peu impropre, car son régime a si bien empilé le paquet électoral en faveur de son parti Fidesz qu’il n’est plus non plus décrit de manière significative comme une démocratie. Et au cours des huit dernières années, le Premier ministre a reconnu les implications néfastes de l’expression et s’en est éloigné (préférant le terme «démocratie chrétienne»).

Mais cela rend néanmoins compte de la politique impitoyable qu’Orbán a pratiquée – notamment en s’emparant de la propriété des médias, en abusant des demandeurs d’asile, en fermant des universités, en limitant les droits de liberté d’expression des LGBTQ, en détruisant les entreprises de ses rivaux politiques – pour assurer son emprise sur le pouvoir. Tout au long du chemin, ces mesures ont été justifiées par référence à la prétendue menace existentielle à l’identité chrétienne hongroise : une politique sans limites animée par des avertissements d’extinction nationale imminente par des ennemis à la fois internes et externes.

La vision qu’Orbán a présentée à CPAC, et celle que le public a applaudie, est essentiellement l’échafaudage de l’autoritarisme.

Pourquoi le discours d’Orbán a fonctionné – et pourquoi c’est important

Ce qui était le plus frappant dans le discours de l’autocrate hongrois si vous l’entendiez pour la première fois, c’était à quel point c’était… américain.

Écoutez la rhétorique de n’importe quel républicain ou conservateur de premier plan de nos jours, et vous entendrez probablement un langage apocalyptique à peu près identique sur les progressistes, les migrants et le genre. C’est un incontournable des rassemblements de Trump en particulier – son discours de 2019 alléguant que les démocrates «veulent vous détruire et ils veulent détruire notre pays tel que nous le connaissons» en est un exemple représentatif – mais cela l’a bien dépassé.

Prenez Tucker Carlson – l’expert le plus influent de la droite et, ce n’est pas un hasard, le plus grand propulseur américain de Viktor Orbán. Carlson, comme Orbán, a pleinement adopté l’idée que la migration est un complot visant à « remplacer » la population née dans le pays par des personnes fondamentalement incapables de maintenir ses traditions.

“Aucun pays ne peut résister à ce que nous traversons en ce moment et dans notre cas spécifique, il s’avère que beaucoup de gens qui viennent ne sont pas prêts à participer à une démocratie”, comme il l’a dit dans un monologue de juillet. Il est allé blâmer, en partie, “une organisation liée à George Soros” pour avoir guidé les immigrants dans le pays – demandant de manière rhétorique, “pourquoi un milliardaire né à l’étranger est-il autorisé à changer fondamentalement notre pays?”

Soros ne change en rien l’Amérique « fondamentalement », et encore moins par la migration de masse. Mais Carlson, l’animateur le mieux noté sur les nouvelles du câble, sait ce que ses téléspectateurs recherchent.

Lorsque les intellectuels conservateurs plaident en faveur de la politique hongroise, ils citent généralement certaines des politiques d’Orbán, comme ses efforts pour réduire les taux de migration et offrir des incitations fiscales pour que les gens aient plus d’enfants. Mais les détails de la politique familiale hongroise ne sont pas ce qui a fait de lui une attraction majeure à CPAC ; c’est le fait que sa vision du monde désastreuse correspond à l’humeur de la base conservatrice. Eux aussi voient la gauche comme une menace existentielle, et ils sont ravis d’avoir un dirigeant étranger qui semble l’avoir conquise dans son pays.

La victoire d’Orbán est venue par des moyens anti-démocratiques – un fait que ses fans américains, comme le Premier ministre lui-même, nieront avec véhémence. Et pourtant, il ne fait aucun doute que le spectre de la lutte culturelle existentielle a poussé des attaques républicaines similaires contre la démocratie et le petit-l libéralisme.

Trump n’a pas le talent d’Orbán pour manipuler les leviers de la politique afin de renforcer son emprise sur le pouvoir ; à cet égard, le gouverneur de Floride Ron DeSantis est le parallèle américain le plus proche. Mais Trump égale Orbán, voire le dépasse, pour comprendre jusqu’où vous pouvez aller une fois que vous avez convaincu vos partisans que la survie même de leur nation est en jeu.

Dans son désormais tristement célèbre discours du 6 janvier, Trump a déclaré à la foule qu’ils devaient “se battre” pour l’Amérique : “si vous ne vous battez pas comme un diable, vous n’aurez plus de pays”. Lorsque vous êtes en guerre, lorsque l’existence même du pays est en jeu, vous prenez toutes les mesures nécessaires pour vous défendre, même les plus draconiennes.

C’est pourquoi, de plus en plus, la vision conservatrice de Washington ressemble à Budapest-sur-le-Potomac.