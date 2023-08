Viktor Hovland s’empare du championnat BMW et tire le 61e tour final : ce que cela signifie pour le numéro 5 mondial

Viktor Hovland a remporté le championnat BMW dimanche, le match retour des éliminatoires de la FedEx Cup. Voici ce que vous devez savoir :

Hovland a tiré un 61 de 9 sous la normale, qui comprenait sept oiselets sur le neuf de retour, au dernier tour. Son tour est le plus bas jamais réalisé à Olympia Fields pour un événement majeur ou PGA Tour.

Le joueur de 25 ans a repoussé les grands champions Scottie Scheffler et Matt Fitzpatrick, qui ont tous deux terminé T-2 à 15 sous le par. Scheffler et Fitzpatrick ont ​​chacun tiré 66.

Avec cette victoire, Hovland compte cinq titres sur le PGA Tour. C’est sa deuxième victoire en 2023, sa première venue au Memorial Tournament.

Hovland se hisse au deuxième rang du classement de la FedEx Cup en entrant dans le dernier tournoi de la saison la semaine prochaine, le Tour Championship.

« Ce doit certainement être le meilleur tour que j'ai jamais joué. » Une journée mémorable pour Viktor Hovland.

L'analyse instantanée de :

Ce que cela signifie pour Hovland

Le Norvégien, autrefois aux prises avec la réputation d’un joueur toujours à la chasse mais jamais capable de gagner un tournoi complet et à enjeux complets, doit être considéré sous un jour différent. Il a remporté le tournoi commémoratif en juin, battant Denny McCarthy en séries éliminatoires (avec Scheffler un coup derrière). Puis il a fait ce qu’il a fait dimanche au championnat BMW, l’avant-dernière épreuve éliminatoire de la FedEx Cup. Un 61 ? Un back-nine 28? Bon dieu. C’est l’un des tours de l’année, sinon le ronde de l’année. Considérez ensuite qu’il s’est frayé un chemin devant Scheffler, Rory McIlroy, Fitzpatrick et bien d’autres dans le processus. Oui, Hovland, 25 ans, a vraiment trouvé une autre vitesse à son jeu. — Kellenberger

Ce que cela signifie pour Scheffler

Les questions sur son putter vont continuer à harceler le joueur n ° 1 mondial alors qu’il se dirige vers East Lake et le Tour Championship, puis la Ryder Cup le mois prochain. Le putt sur le n ° 17 pour le par était tout à fait faisable. Il en était de même pour le putt de birdie sur le n ° 18. Beaucoup de statistiques de putt peuvent être bruyantes – vous en faites une longue et cela peut perturber les statistiques pour un seul tour. Mais regardez la situation dans son ensemble – il est actuellement n ° 231 en coups gagnés, selon DataGolf, à égalité avec Stephen Gallacher et Dean Burmester, entre autres. Ouais. C’est un témoignage remarquable du reste de son jeu qu’il était toujours T2 chez BMW et le joueur n ° 1 entrant dans le championnat du circuit. Mais quelques putts nerveux arrivent chez Marco Simone. Scheffler a-t-il besoin de voler le long putter de Lucas Glover ? — Kellenberger

Et après

Les 30 meilleurs joueurs s’affronteront pour le gros prix à East Lake, avec Scheffler, Hovland et McIlroy devant les 27 autres en raison du système de notation échelonné. Jordan Spieth sera là, accroché au n ° 29 après un T34 chez BMW. Sam Burns a commencé la semaine sur la bulle et un samedi 62 est la raison pour laquelle il l’a fait. Chris Kirk est le seul à tomber, la finition T2 de Fitzpatrick lui faisant passer 30 places à la 10e.

En ce qui concerne la Ryder Cup, Max Homa (T5) et Xander Schauffele (T8) devraient désormais revendiquer les cinquième et six sélections automatiques pour l’équipe des États-Unis, repoussant Brooks Koepka. Le capitaine Zach Johnson devra utiliser la sélection d’un capitaine sur le champion PGA. — Kellenberger

