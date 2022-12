Viktor Bout dit qu’il a souhaité bonne chance à Brittney Griner lors de l’échange de prisonniers

Commentez cette histoire Commentaire

Viktor Bout, le célèbre trafiquant d’armes russe échangé lors d’un échange de prisonniers contre la star américaine du basket-ball Brittney Griner, a déclaré qu’il souhaitait bonne chance au joueur de la WNBA alors que les deux hommes se croisaient brièvement à Abu Dhabi la semaine dernière. “Je lui ai souhaité bonne chance, elle a même tendu la main”, a déclaré samedi Bout, surnommé le “Marchand de la mort”, à la chaîne de télévision publique russe RT. “Notre tradition est de souhaiter à tous bonne chance et bonheur.”

Lorsqu’on lui a demandé si Griner s’était engagé avec lui lors de l’échange de haut niveau, la femme de 55 ans a répondu: “Oui, elle l’a fait et j’ai senti qu’elle était très positive envers moi.”

Les clips vidéo édités de la paire partagés par les médias d’État russes jeudi ne semblent pas montrer les deux conversations, et Griner n’a pas commenté l’interaction présumée. Dans les images, Griner peut être vu flanqué de trois hommes russes en costume et Bout accompagné d’un Américain en kaki. Les deux marchent l’un à côté de l’autre sur le tarmac, les moteurs d’avion ronronnant en arrière-plan, avant que Bout n’embrasse les Russes et que Griner ne parte avec l’Américain.

Les médias d’État russes ont publié cette séquence montée de l’échange de prisonniers entre Brittney Griner et Viktor Bout le 8 décembre. (Vidéo : médias d’État russes)

Dans son interview de samedi, Bout a également exprimé son soutien à l’invasion de l’Ukraine par le président russe Vladimir Poutine, affirmant qu’il pensait que Moscou aurait dû lancer une action “plus tôt”.

“Je le soutiens pleinement”, a-t-il déclaré à propos de la guerre. « Si j’en avais l’occasion et les compétences nécessaires, je ferais certainement du bénévolat.

Son entretien a été mené par Marina Butina, un agent russe condamné et emprisonné aux États-Unis pour avoir comploté en vue d’infiltrer la National Rifle Association et d’autres organisations sans s’enregistrer auprès des autorités. Elle a été libérée et expulsée vers la Russie en octobre 2019.

Griner, double médaillée d’or olympique qui devait jouer en Russie pendant l’intersaison de la WNBA, a été arrêtée dans un aéroport près de Moscou en février. Elle a été condamnée à 9 ans et demi de prison après avoir apporté des cartouches de vapotage contenant une petite quantité d’huile de cannabis dans ses bagages, ce qui est illégal en Russie. Griner a déclaré que c’était une erreur de bonne foi et ses avocats ont déclaré qu’elle avait une ordonnance pour traiter la douleur chronique et d’autres affections.

Qui est Viktor Bout, le marchand d’armes russe troqué contre Brittney Griner ?

Bout purgeait une peine de 25 ans dans une prison à sécurité moyenne de l’Illinois pour complot en vue de tuer des ressortissants américains et vente d’armes aux Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) lorsque le président Biden a approuvé sa libération et commué sa peine. Le Kremlin réclamait depuis longtemps la libération de Bout, qualifiant sa condamnation d'”illégale”.

Dans une interview séparée vendredi avec RT, également avec Butina, Bout a déclaré qu’il était difficile de décrire sa nouvelle liberté.

“Il est même difficile de trouver les mots justes pour tout décrire”, a-t-il déclaré, avant d’ajouter qu’il ne se croyait pas “important” pour la politique russe ou Poutine.

“Nous n’abandonnons pas nos propres gens, n’est-ce pas?” a-t-il dit à propos du combat de la Russie pour sa libération.

La Russie voulait vivement le retour de Viktor Bout. La question est : Pourquoi ?

Griner a atterri à San Antonio tôt vendredi, mettant fin à une saga de près de 10 mois qui a amené l’une des meilleures joueuses de basket-ball du monde au cœur des tensions américano-russes. Les responsables ont déclaré que Griner recevrait des soins médicaux et d’autres formes de soutien après sa détention en Russie.

L’épouse de Griner, Cherelle Griner, a célébré le retour de son partenaire à la maison dans une publication Instagram samedi, ajoutant que le couple se remettait de sa séparation.

«Alors que BG et moi commençons notre voyage pour guérir nos esprits, nos corps et nos esprits, je voulais personnellement dire merci à certaines des mains; vu et invisible, cela m’a permis de revoir ma femme ! elle a écrit.