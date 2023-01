Viktor Axelsen et Akane Yamaguchi triomphent à Kuala Lumpur

L’as danois Viktor Axelsen a remporté dimanche la finale de l’Open de Malaisie de badminton, défendant avec succès son titre en devançant le Japonais Kodai Naraoka.

Le numéro un mondial n’a eu besoin que de 40 minutes à Kuala Lumpur pour remporter son premier trophée de l’année, affichant une forme optimale pour remporter le match 21-6, 21-15.

Ne perdant pas de temps lors du premier match, Axelsen est immédiatement passé à l’offensive, faisant pleuvoir ses smashs ponctuels sur un Naraoka sans défense.

Il a ensuite maintenu la pression lors du deuxième match contre un adversaire visiblement épuisé pour décrocher la victoire.

Axelsen a reconnu que la fatigue avait peut-être joué un rôle dans le match, Naraoka ayant disputé une gigantesque demi-finale de 113 minutes la veille.

“Il avait l’air raide en raison des longs matchs qu’il a joués. Pour moi, c’était une bonne chose”, a déclaré Axelsen aux journalistes.

“J’ai juste essayé de jouer régulièrement à un rythme élevé et de ne pas lui donner beaucoup d’occasions. S’il voulait gagner, il devait travailler très dur.”

Le champion olympique en titre a été le meilleur joueur de badminton au cours de la dernière année, remportant huit titres en 2022, dont les championnats d’Angleterre et du monde.

Mais il a déclaré dimanche qu’il y avait de nombreux joueurs forts capables de le dépasser, bien qu’il ait refusé de donner des noms.

« Vous ne pouvez pas prédire qui fera bien. Pour moi, il s’agit simplement de m’occuper de mes propres affaires, d’essayer de faire ce qui fonctionne pour moi et de continuer à m’améliorer”, a-t-il déclaré.

Naraoka, qui a disputé 362 minutes dans le tournoi avant sa confrontation avec Axelsen, a déclaré que la course avait fait des ravages sur son corps.

“Je me sentais fatigué en entrant dans ce match, mais j’ai quand même fait de mon mieux. Mais il a bien utilisé sa taille et ses smashs étaient trop puissants pour moi”, a déclaré le numéro sept mondial.

Leur match a suivi une demi-finale âprement disputée entre les deux lors de la finale du World Tour le mois dernier.

Dans la finale féminine, la joueuse japonaise Akane Yamaguchi a remporté le titre en battant la sud-coréenne An Se-young 12-21, 21-19, 21-11.

