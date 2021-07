Vikrant Massey surpasse Taapsee Pannu dans le polar pas si mordant

Critique du film Haseen Dilruba : Vikrant Massey surpasse Taapsee Pannu dans un meurtre mystérieux qui manque de sensations fortes

Casting du film : Taapsee Pannu, Vikrant Massey, Harshvardhan Rane, Ashish Verma, Aditya Srivastava, Yamini Das, Daya Shankar Pandey et d’autres

Réalisateur: Vinil Mathieu

Durée: 2 heures 16 minutes

Où regarder ? : Netflix

Notation: 3 étoiles

« Histoire de Haseen Dilruba »: Sous enquête en tant que suspecte du meurtre de son mari, une femme révèle des détails de leur mariage épineux qui semblent brouiller encore plus la vérité.

Critique de ‘Haseen Dilruba’

Avec un énorme coup de cylindre, le corps mutilé du mari, amant en fuite, une veuve qui est le suspect et un inspecteur local, joué par Aditya Srivastava essayant d’arracher des aveux au suspect dans les premières minutes du film, vous pensez que « Haseen Dilruba » est prêt à vous offrir un thriller policier bourré de puissance basé sur une petite ville qui vous gardera au bord de vos sièges.

Qui est le meurtrier ? Que s’est-il passé avant l’explosion ? Le coupable sera-t-il trouvé ? Autant de questions auxquelles vous chercherez des réponses.

Le film coupe entre des flashbacks où l’histoire de la façon dont l’explosion s’est produite se déroule et le présent où Rani Kashyap essaie de prouver son innocence en passant un test de détecteur de mensonge.

Les 10 premières minutes du film vous donneront également le sentiment qu’il va y avoir beaucoup de romance et d’amour passionné lorsque le personnage de Rani Kashyap, essayé par Taapsee Pannu, est présenté comme une charmante jeune fille de Delhi qui est apparemment susheel (cultivée), chaleureuse et au franc-parler contradictoire, vantarde de sa beauté et résolument sexuelle.

Vous vous rendrez compte plus tard que la taquinerie était un « phooski ».

Nous avons un aperçu des traits susmentionnés de Rani Kashyap dans les premières minutes du film lorsque l’ingénieur timide Rishabh Saxena alias Rishu (Vikrant Massey) est vu avec appréhension en train de parler avec Rani lors d’un mariage arrangé organisé chez ce dernier. « Waise na aapko bahut accha combo mil raha hai, tan mann ka dhan », entend-on dire Rani Kashyap à Rishu alors qu’il sirote du thé et exprime sa nervosité avec une fausse toux.

Cependant, Rani parvient à jeter son sort sur Rishu et malgré la désapprobation de sa mère avec une explication qu’il ne sera pas en mesure de la « gérer » à cause de sa nature extravertie, Rishu, qui tombe amoureux de Rani, à première vue, se lie le noeud.

Coupure sur Rani Kashyap voyageant dans une petite ville de Jwalapur et luttant pour s’intégrer. Ajoutez à cela un mari timide qui est nerveux pour faire ou exprimer l’amour. Et pour couronner le tout, Rishu n’a pas de vie sociale et une routine monotone qui consiste à se réveiller, à se rendre au bureau et à en revenir, à faire des tâches ménagères tout en poursuivant son passe-temps en homéopathie. ENNUYEUSE! Mais aussi timide que soit Rishu, quand il entend Rani parler de leur vie sexuelle (qui n’a même pas commencé) à sa mère et à sa tante, on peut voir un avatar différent de lui. Un plutôt grossier et en colère. Et donc les tensions de la vie conjugale étant. Sans vie sexuelle et sociale et un mari qui ne se soucierait même pas de parler, Rani Kashyap tombe amoureuse du premier gars musclé et musclé qui entre dans sa vie.

Neel Tripathi, essayé par le talentueux Harshvardhan Rane, est la pommade à la blessure émotionnelle post-martiale de Rani Kashyap et «celui» qui satisfera sa libido. Il est charmant, macho, exigeant, expressif et n’a pas de métier conventionnel. Pour couronner le tout, il se drogue. Certes, Rane joue bien son rôle, mais ce n’est pas un personnage à part entière. Il n’est qu’un péage avec un ensemble de traits utilisés pour attirer Rani et lui faire commettre un crime (adultère) afin que l’intrigue continue.

Elle cuisine pour lui à la place de son mari Rishu pour la première fois depuis leur mariage et Neel l’emmène faire du rafting, lui donnant un avant-goût de la vie aventureuse qu’elle a toujours désirée. Les deux font l’amour et cliquent sur des images ensemble. Elle l’aime. Il ne fait pas. Et donc, quand Rani décide d’avouer à son mari ses sentiments envers Neel, qui se trouve être le cousin de Rishu, le garçon musclé s’enfuit.

Et l’histoire ne commence qu’à partir d’ici.

Taapsee cherche la rédemption lorsqu’elle se rend compte à quel point son mari « seedha-saadha » l’aime malgré le fait qu’il la punisse de manière à la tuer. De la faire tomber intentionnellement d’un escalier à laisser le bouton de gaz ouvert pour laisser sa main brûler, nous voyons un autre avatar de Vikrant Massey – celui d’un amant obsessionnel, en colère et vengeur. Elle donne tout et demande pardon. Comme une épouse dévouée, elle cuisine et supporte l’indifférence de Rishu qui veut la tuer pour le fait, elle a ruiné sa vie et sa réputation. Au milieu des tentatives de meurtre de Rishu, Rani Kashyap le fait tomber.

Les deux se réunissent enfin et mènent une vie heureuse lorsqu’ils rencontrent Neel. Et encore une fois, voyez Vikrant Massey comme l’individu impétueux et avide de vengeance qui pourrait aller jusqu’à n’importe quelle longueur.

L’histoire se déroule assez rapidement à partir de maintenant et c’est la dernière partie qui vous tiendra en haleine si vous avez réussi à survivre au reste du film.

Massey va bien. En fait, il est même génial dans la plupart des cas, mais a été déçu par un scénario qui ne rend pas justice à son talent. Taapsee en revanche n’apporte rien de nouveau à la table. De sa livraison de dialogue à ses expressions, c’est comme la regarder dans n’importe lequel de ses films précédents. Les personnages secondaires ne sont pas géniaux non plus.

Le meilleur ami du héros, essayé par Ashish Verma, a été gaspillé. La belle-mère à grande gueule et le beau-père pas si drôle n’ont pas grand-chose à faire dans le film et Rane aussi mérite mieux. La seule grâce salvatrice est Vikrant Massey.

Verdict : C’est un thriller mystérieux qui manque de pulpe. Le casting mérite mieux.