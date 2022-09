Vikram Vedha vs Ponniyin Selvan box-office collection jour 1: le film de Mani Ratnam est prêt pour un meilleur départ mais la star de Hrithik Roshan domine le marché de Bollywood

Deux très gros films s’affronteront au box-office ce vendredi 30 septembre. Nous parlons de Ponnyyin Selvan et Vikram Veda. Alors que le premier est un pan-indienne film, ce dernier est un remake d’un super hit film sud. Alors, comment le Mani Ratnam réalisateur, mettant en vedette Chiyaan Vikram, Aishwarya Rai Bachchan, Trisha Krishnan, Karti et Jayam Ravicarré contre le Film de Pushkar Gayatgrimettant en vedette Hrithik Roshan et Saïf Ali Khan, et dans quels territoires l’un ou l’autre film dominerait-il ? Nous avons tout ce qu’il faut pour vous ici…

Collection Ponniyin Selvan au box-office jour 1

Le Mani Ratnam réalisé PS1 avait déjà collecté 10 crore brut du seul Tamil Nadu grâce à la réservation à l’avance pour le jour 1, les secteurs de la distribution et de l’exposition étant d’avis que le nombre pourrait dépasser 15 crore brut au moment de la clôture de la réservation à l’avance. Ce n’est que le numéro d’avance du jour d’ouverture, puisque la vedette de Chiyaan Vikram, Aishwarya Rai Bachchan, Trisha Krishnan, Karthi, Jayam Ravi est déjà pleine à craquer pour plusieurs spectacles au cours du week-end à travers le Tamil Nadu. Sur la base de tout cela, le Collection Ponniyin Selvan au box-office jour 1 envisage plus de 20 crores bruts dans le seul Tamil Nadu et environ 45 à 50 crores bruts dans le monde.

Vikram Veda collection au box-office jour 1

A l’étranger aussi, Ponniyin Selvan 1 semble prêt à remplir ses coffres, avec 6,8 crores bruts déjà arrivés pour le jour 1 des États-Unis et du Canada seuls, tandis que la réservation globale à l’avance à l’étranger est fixée à 20 crores bruts. Ce ne sont que des chiffres anticipés, et beaucoup plus est attendu avec la réservation sur place ou la réservation le jour de son ouverture pour des spectacles ultérieurs, d’où la comparaison Baahubali 2. Cela étant dit, la réponse écrasante n’est venue qu’au Tamil Nadu et à l’étranger, l’avance combinée pour Andhra Prades, Telangana et le marché hindi n’étant que de 1 crore brut, dont seulement 20 lakh ont été collectés pour sa version hindi.