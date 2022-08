Vikram Vedha: Tous les yeux sont rivés sur Saif Ali Khan alors que le commerce s’attend à ce que sa puissante performance avec Hrithik Roshan fasse exploser le box-office

Saïf Ali Khan et Hrithik Roshan vedette Vikram Véda est l’un des films les plus attendus de l’année. Le film devrait sortir le 30 septembre 2022, et les fans des deux acteurs attendent avec impatience le teaser et la bande-annonce. Hrithik a été vu pour la dernière fois dans la sortie de 2019 War, mais Saif a diverti ses fans même pendant la pandémie avec ses films et ses séries Web, et maintenant tous les yeux sont rivés sur l’acteur alors que le commerce attend de lui une performance puissante.

Dans Vikram Vedha, Saif joue le rôle de Vikram, un flic dur, héroïque et honnête. C’est quelque chose que Saif n’a pas fait sur grand écran depuis longtemps. Donc, cela rend sûrement les cinéphiles ravis de le voir dans un rôle comme celui-ci.

Même si le teaser et la bande-annonce ne sont pas encore sortis, il y a un bon buzz avant la sortie de Vikram Vedha. C’est un remake d’un film tamoul à succès du même nom, et Pushkar Gayathri, qui avait dirigé le film original, a également réalisé le remake. On s’attend à ce qu’il prenne d’assaut le box-office et remette Bollywood sur les rails.

Outre Vikram Vedha, Saif a aligné Adipurush dans lequel on le verra jouer le rôle de Lankesh. Le film, qui met également en vedette Prabhas et Kriti Sanon, sortira en janvier 2023. Saif fait équipe avec son réalisateur Tanhaji: The Unsung Warrior, Om Raut, pour Adipurush. La performance de l’acteur dans la version 2020 a été très appréciée. Alors, bien sûr, maintenant tout le monde attend de voir Saif en tant que Lankesh à Adipurush.

Eh bien, il est clair que les prochaines sorties de Saif semblent être des sorties parfaites sur grand écran, et il ne sera pas surprenant qu’elles fassent une forte impression au box-office.