Vikram Vedha : Teaser de Hrithik Roshan et Saif Ali Khan vedette à paraître à CETTE date ; les fans ne peuvent pas garder leur calme [View Tweets]

Vikram Veda est l’un des films les plus attendus de l’année. Il met en vedette Hrithik Roshan et Saïf Ali Khan dans le rôle principal, et sa sortie est prévue pour le 30 septembre 2022. Alors que les réalisateurs ont sorti les premiers looks de Hrithik et Saif, tout le monde attend avec impatience le teaser ou la bande-annonce du film. Enfin, l’attente sera bientôt terminée puisque le teaser de Vikram Vedha sera projeté dans les salles avec Laal Singh Chaddha et Raksha Bandhan.

Une source a déclaré à Bollywood Hungama que le teaser ne sera pas attaché aux tirages des vedettes d’Aamir Khan et d’Akshay Kumar, mais les théâtres ont été invités à montrer le teaser au public lorsqu’ils viendront regarder ces biggies. La source a déclaré: “Comme prévu, les exploitants sont plus qu’heureux d’accepter cette demande car Vikram Vedha est l’un des films les plus attendus de 2022.” La source a également déclaré au portail qu’avant que le teaser n’arrive sur les grands écrans, il sera mis en ligne le 9 ou 10 août.

Donc, maintenant, tous les fans de Hrithik Roshan et Saif Ali Khan seront ravis de regarder Laal Singh Chaddha et Raksha Bandhan dans les salles car ils pourront regarder le teaser de Vikram Vedha avec sur grand écran.

Les fans sont déjà ravis du teaser de Vikram Veda. Un fan a tweeté : “Enfin, le teaser tant attendu de #VikramVedha sortira le 11 août !! aap Maza ayega Bhidu.” Découvrez les tweets ci-dessous

Alors enfin le très attendu #VikramVedha le teaser sortira le 11 août ?!! aap Maza Ayega Bhidu Saaiyab Aly (@Saiyab04Ali) 5 août 2022

Vedha est un bhai qui vient donc sur Rakhi … Wah Wah Wah Wah Promotion logique ? #VikramVedhaTrailer #VikramVedha @iHrithik #HrithikRoshan Hrithik est pour toujours…? (@iSangitaC) 5 août 2022

Tbh, si les nouvelles sont vraies, je suis heureux qu’ils aient attendu que les biggies attachent le teaser. Si la bande-annonce est attachée à brahmastra, elle prendra de l’élan dans la semaine de sortie. C’est mieux que de perdre le battage médiatique en publiant tout bien avant.#VikramVedha Chinu (@jadumilgya) 5 août 2022

Certains rapports sur Twitter suggèrent également que le teaser sera publié avec Laal Singh Chaddha et Raksha Bandhan, la bande-annonce sera publiée avec Brahmastra. Cependant, il n’y a aucune confirmation à ce sujet.

Vikram Veda est un remake du film tamoul du même nom. Il est réalisé par Pushkar Gayathri qui avait également dirigé le film original.