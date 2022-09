Vikram Vedha : Sussanne Khan, Saba Azad rendent hommage au film de Hrithik Roshan et Saif Ali Khan ; l’appelle un “énorme blockbuster”

Hrithik Roshan et Saif Ali Khan sont tous prêts à prendre le contrôle du grand écran avec leur prochain drame policier-gangster Vikram Vedha. Un jour avant sa sortie, Sussanne Khan a salué le film de son ex-mari en le qualifiant d’énorme blockbuster.

Elle est allée sur Instagram pour écrire une note d’appréciation pour Hrithik et Saif en disant : “RA RA RA RA Rooooom c’est de loin l’un de mes films préférés !!! pour cet artiste formidable !!! celui-ci va être un super BLOCKBUSTER.”

La petite amie de Hrithik, Saba Azad, a également publié le teaser du film sur Instagram et a exhorté ses fans à réserver leurs billets pour voir le film dans les salles. Saba soutient Hrithik depuis qu’ils ont commencé à sortir ensemble et leur lien a fière allure.

Récemment, Hrithik avait déclaré que l’Inde possédait un trésor de contes folkloriques et de mythologie qui pouvait servir de fourrage pour raconter des histoires sur le celluloïd. L’idée de base de Vikram Veda est basée sur l’histoire mythologique indienne de Vikram et Betaal. “Nous avons tellement d’histoires de ce genre dans notre mythologie et notre folklore. Je pense que nous devons revoir ce trésor, il y a tellement de matière du point de vue de la narration”, avait-il déclaré aux médias.

Les critiques de films pour Vikram Veda ont commencé à affluer et les critiques de films deviennent gaga sur cet artiste de masse. Dans le film, Saif joue un spécialiste des rencontres Vikram tandis que Hrithik Roshan est Vedha, un gangster. Il s’agit d’un remake en hindi du film tamoul de 2017 du même nom, avec R Madhavan et Vijay Sethupathi. Il met également en vedette Radhika Apte et est réalisé par Pushkar-Gayatri qui a également dirigé le film tamoul original.