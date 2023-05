Vikram Vedha sur OTT: Hrithik Roshan reçoit le meilleur compliment de maman Pinky lors de la première du film sur Jio Cinema

Vikram Veda a fait sa première aujourd’hui sur Jio Cinema. Hrithik Roshan et Saif Ali Khan ont joué les rôles principaux dans le remake en hindi du blockbuster épique tamoul. Hrithik Roshan a partagé ses photos sur les réseaux sociaux avec un message pour ses fans. L’acteur a totalement vécu le rôle du voyou de Lucknow qui va devenir un seigneur de la mafia. Hrithik Roshan a partagé un collage de photos sur son compte Instagram. Il a écrit : « Vraiment hâte que vous regardiez tous #VikramVedha ! J’ai essayé de faire quelque chose dans celui-ci qui était un peu dingue pour moi 🙂 Je me demande si ça a marché… VOUS me le dites ! Au fait, vous pouvez aussi regardez la première numérique absolument GRATUITEMENT ! Ce que je trouve incroyable, bravo @officialjiocinema pour avoir rendu cela possible !! »

Vikram Vedha est sorti en salles le 29 septembre 2022. Le film s’est heurté à Ponniyin Selvan de Mani Ratnam. Il a été réalisé avec un budget de près de Rs 170-180 crores mais n’a pas atteint le statut de succès. Sa mère Pinkie Roshan a commenté : « Cher fils, c’était l’une de tes meilleures et plus belles performances. Je suis TELLEMENT FIÈRE de toi et ravie que tu aies choisi de faire ce film. TU ES un acteur vrai et dévoué !!!!! L’acteur a besoin d’assouvir son potentiel, tout comme de la nourriture pour votre âme… Abandonnez votre potentiel et faites plus de choses qui satisfont votre âme. Je vous aime pour tout ce que VOUS ÊTES et plus encore. Je vous aime !! Maman. »

Les fans ont également convenu avec sa mère que Vikram Veda était l’une de ses plus belles œuvres. Les gens ont pleuvoir des compliments sur les réseaux sociaux. Jetez un oeil à certains des tweets…

#HrithikRoshan vécu le personnage de #Vedha Mérité un 100 crs Nett pour ce film, de toute façon en attente de blockbuster #combattant pic.twitter.com/Zdnj1ePI1h R0nit (@iSrkzRonit) 12 mai 2023

Tweet d’appréciation spécial pour @iHrithik tu étais Fabuleux comme #Vedha . L’intensité pendant la séquence d’action était juste (Pas de mots) Ce sourire du diable pendant la scène de l’interrogatoire avec Saif était ? #HrithikRoshan #VikramVedhaOnJioCinema BAWAAL le 6 OCTOBRE (@VaruniacHP) 12 mai 2023

Hrithik Roshan a Fighter aligné pour 2024. Le film Yash Raj est réalisé par Siddharth Anand. Deepika Padukone et lui se réunissent pour la première fois.