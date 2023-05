Vikram Vedha sur Jio Cinema: Hrithik Roshan, le film de Saif Ali Khan a enfin sa première numérique mondiale gratuitement

Vikram Vedha de Hrithik Roshan et Saif Ali Khan arrive enfin sur OTT. Le film sera diffusé sur Jio Cinema. Il sera diffusé gratuitement. Tout le monde se demandait pourquoi Vikram Veda ne venait pas sur une plateforme numérique. Le film est le remake hindi du blockbuster tamoul et met en vedette Hrithik Roshan et Saif Ali Khan. Le film est sorti en salles en septembre 2022. Le remake en hindi a été réalisé avec un budget de Rs 170 à 180 crores. Cependant, il n’a pas fonctionné aussi bien que prévu. Les gens aiment le film, mais le fait est que beaucoup avaient vu l’original et n’avaient pas envie de voir le remake dans les salles de cinéma.

Le film est techniquement solide. La cinématographie est de première classe. Hrithik Roshan qui est salué comme le dieu grec de l’industrie s’est mis dans la peau du seigneur de la mafia de l’Uttar Pradesh avec finesse. Vikram Veda a l’une des meilleures scènes d’entrée dans les films l’année dernière. Hrithik Roshan était un peu méconnaissable avec sa barbe et son air dur. Le charisme de l’acteur était l’un des points forts du film. Saif Ali Khan et Hrithik Roshan se sont réunis pour Vikram Vedha après 20 ans. Ils ont travaillé ensemble dans Naa Tum Jaano Na Him.

Hrithik Roshan avait parlé à Varirty de Saif Ali Khan. Il aurait déclaré: « C’est une co-star qui me pousse à donner le meilleur de moi-même à l’écran. Son jeu est si réel et puissant qu’il élève toute la scène. Si l’occasion se présente, j’aimerais collaborer à nouveau avec lui . » Saif Ali Khan a déclaré qu’il était impressionné par le talent de Hrithik Roshan juste après Kaho Naa Pyaar Hai. Il semble que Salman Khan lui ait dit qu’il était la prochaine grande chose.

Vikram Veda a été réalisé par Pushkar et Gayatri qui ont fait l’original. Parvez Sheikh a remporté le Filmfare Award de la meilleure action pour le film. La musique de fond du film est également très bonne.