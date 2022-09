Vikram Vedha : Saif Ali Khan dit qu’il est « de gauche » et un « libéral » puis ajoute : « Je ne devrais probablement plus dire ces choses aujourd’hui »

Saif Ali Khan fait actuellement une virée promotionnelle pour son prochain film Vikram Vedha face à Hrithik Roshan. Alors que Saif joue le rôle d’un spécialiste des rencontres Vikram, Hrithik Roshan est Vedha, un gangster redouté. Vikram et Veda pensent tous deux que tout ce qu’ils font est juste et ce trait toxique les met face à face l’un contre l’autre. En parlant de son personnage Vikram, Saif a déclaré qu’il était de gauche et libéral. Cependant, il a estimé qu’il ne devrait pas dire de telles choses sur une plate-forme publique à l’heure actuelle.

Lors de son entretien avec Biz Asia, Saif a expliqué qu’il n’était pas d’accord avec les pensées et les principes de Vikram qui pense que tuer des criminels condamnés n’est pas un crime et il est convaincu qu’il est un bon gars. Il a dit que lorsque le problème de la mafia devenait incontrôlable, il y avait cette légende urbaine selon laquelle ils ne montreraient pas si le criminel avait été abattu en essayant véritablement de s’échapper ou exécuté.

“Cela s’appelle une” rencontre “, une” fausse rencontre “. C’est une sorte d’horrible judiciaire … Je suis sûr que c’est complètement illégal. Mais c’est aussi assez dérangeant sur le plan cinématographique, et c’est un peu ce que fait mon personnage. Mais il est convaincu que c’est un bon gars, parce que (il pense) que c’est nécessaire. Je suis beaucoup plus… probablement un peu à gauche, je suppose… Je ne sais pas, je ne devrais probablement plus dire ces choses aujourd’hui “, a déclaré Saif dans l’interview.

“Mais oui, je suis vraiment libéral et facile à vivre, et je pense que tout le monde a droit à un procès équitable avant jugement. Je ne suis certainement pas pour l’exécution de criminels présumés, ce que mon personnage semble aimer faire”, a-t-il ajouté.

Vikram Vedha est un remake hindi du film tamoul de 2017 du même nom, avec R Madhavan et Vijay Sethupathi. Alors que Saif reprend le rôle de R Madhavan, Hrithik le fait pour Vijay Sethupathi. On dit qu’il est basé sur le conte folklorique indien, Vikram aur Betaal. Le film a été réalisé par Gayatri et Pushkar qui ont également dirigé le film original.