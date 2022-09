Vikram Vedha Movie Review: Hrithik Roshan, les solides performances de Saif Ali Khan transparaissent dans cet artiste masala de Pushkar-Gayathri se déroulant à Lucknow

Film: Vikram Veda

Casting de Vikram Veda : Hrithik Roshan, Saif Ali Khan, Radhika Apte, Rohit Saraf, Sharib Hashmi, Satyadeep Mishra

Directeur de Vikram Veda : Pushkar-Gayatri

Où regarder : Dans les salles

Revue par : Urmimala Banerjee

Les fans de Hrithik Roshan attendent Vikram Veda depuis longtemps. Le film est le remake du blockbuster tamoul de 2017 qui mettait en vedette Vijay Sethupathi et R Madhavan dans les rôles principaux. Dans la version hindi, Hrithik Roshan prend la place de Vijay Sethupathi tandis que Saif Ali Khan est le flic. Vikram Vedha a connu l’une des meilleures réservations à l’avance de 2022 jusqu’à présent. Le buzz sur le terrain pour le film est formidable. Vikram Vedha est-il solide en tant que film hindi ? Est-ce que ça vaut le battage médiatique? Jetez un œil à notre avis…

De quoi ça parle…

Saif Ali Khan est l’inspecteur Vikram fait partie d’un groupe de travail d’élite de la police pour capturer le gangster notoire Vedha. Il dirige ses opérations depuis Lucknow et est connu pour ses meurtres en plein jour. Le jour où les flics planifient une mission secrète et élaborée pour capturer Veda, il entre dans le poste de police pour se rendre. Par la suite, commence la série d’histoires qui modifient le concept de moralité de l’inspecteur Vikram et à quel point il peut être ambigu. L’inspiration est la fable du roi Vikram et Betaal que chaque enfant doit avoir lu une fois dans sa vie.

Regardez la bande-annonce de Vikram Veda ci-dessous…

Ce qui est chaud…

Les performances de Hrithik Roshan et Saif Ali Khan sont de premier ordre. Les deux ont un nombre égal de scènes et font ressortir le meilleur de l’autre. Nous avons rarement vu Hrithik Roshan jouer des personnages de petites villes, à l’exception de Super 30, mais celui-ci rend justice à son statut de superstar. Ses yeux font tout le discours, et le quotient de butin est élevé et comment. Saif Ali Khan montre son corps tonique dans des t-shirts de polo serrés, et sa performance est également sans faille. Dans le casting de soutien, Rohit Saraf et Sharib Hashmi brillent. En fait, le personnage de Babloo est très intrigant. Le cadre est Lucknow et très peu de films ont si bien capturé la ville. PS Vinod mérite une mention spéciale pour certaines scènes tournées de manière innovante, qui améliorent considérablement l’expérience de visionnement. Sam CS a donné le formidable BGM qui rend justice au frisson, à l’intrigue et au thème du film.

Qu’est-ce qui ne l’est pas

Ceux qui ont regardé le film tamoul pourraient faire des comparaisons constantes, ce qui est inévitable. L’histoire d’amour de Yogita Bihani (Chanda) et Rohit Saraf (Shatak) ne parvient pas à trouver un accord. Les réalisateurs ont fait un peu de fanservice à Hrithik Roshan, ce qui rend le film un peu plus long et ne sert pas à grand chose. Le rôle de Radhika Apte n’est pas grand-chose à raconter.

Verdict BL

Vikram Vedha avec son scénario serré, ses bons dialogues et ses performances solides est le parfait artiste d’action de masse masala. Il y a un peu de chaque élément. Cela renforce encore une fois que Hrithik Roshan est l’un des meilleurs acteurs parmi les superstars et peut livrer presque n’importe quel personnage ! Le point culminant est stupéfiant et l’un des meilleurs de l’histoire récente.