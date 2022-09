Vikram Vedha : la transformation de Hrithik Roshan et Saif Ali Khan en un gangster redouté et un flic coriace vous laissera bouche bée [View Pics and Videos]

Hrithik Roshan et Saif Ali Khan ont laissé tout le monde bouche bée avec la bande-annonce granuleuse de leur prochain thriller d’action Vikram Vedha. Les deux beaux mecs se sont affrontés dans cette poursuite sanglante du chat et de la souris qui a réussi à trouver la bonne corde sensible auprès du public. Alors que les réalisateurs se préparent pour la sortie du film, nous jetons un coup d’œil à la transformation de Hrithik et Saif en un gangster redouté et un flic coriace dans le réalisateur Pushkar-Gayatri.

Il y a quelques jours, les réalisateurs avaient donné un aperçu de ce qui s’était passé dans la fabrication des deux personnages forts de Vikram Vedha. Les vidéos BTS montrent comment Hrithik et Saif se sont immergés dans leurs personnages Vikram et Vedha pour leur donner vie sur grand écran.

Dans la première vidéo de BTS, on voit Saif se préparer pour son personnage Vikram. Cela donne un aperçu de toute l’action, du travail d’équipe et du plaisir que tout le monde a eu lors du tournage de différentes séquences. On peut voir Saif faire ressortir le meilleur de lui en tant que Vikram qui est vu en action à la chasse au Veda. On peut également le voir s’amuser et s’immerger dans des discussions entre les prises.

Regardez la transformation de Saif Ali Khan en Vikram ici :

Dans la deuxième vidéo BTS, Hrithik peut être vu présentant les différentes nuances et bizarreries de Veda. Cela se voit dans son avatar jamais vu auparavant. Hrithik sera vu arborant 3 looks différents dans le film, qui marque également son 25e film de sa carrière. Il a l’air dévoué et fidèle à son caractère de Veda.

Regardez la transformation de Hrithik Roshan en Veda ici :

Vikram Veda a été écrit et réalisé par le duo de réalisateurs tamouls Pushkar-Gayatri, qui a également réalisé le film original mettant en vedette R Madhavan et Vijay Sethupathi. Le film tournera autour des deux personnages de Vikram et Vedha avec de nombreux rebondissements qui continueront de se dérouler tout au long du film. Le film sortira sur les grands écrans du monde entier le 30 septembre 2022.