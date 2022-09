Vikram Vedha est-il un remake image par image de l’original tamoul ou a-t-il été modifié ? Directeurs Pushkar-Gayathri CLARIFIER

Le dernier remake bollywoodien d’un super tube film sud, Vikram Veda, du même nom, devrait sortir en salles demain 30 septembre. Étonnamment, cette fois le brouhaha contre le Hrithik Roshan et Saïf Ali Khan starrer étant un remake n’est pas autant qu’il a été contre Films bollywoodiens pour la même raison depuis que la pandémie a frappé et que plusieurs personnes ont soudainement commencé à regarder beaucoup de Films du Sud pour la première fois de leur vie. De plus, il y a aussi eu beaucoup de bavardages depuis les premières critiques du Remake de Vikram Veda étant l’une des adaptations les plus réussies et les plus intelligentes réalisées par Bollywood dans longtemps.

Vikram Vedha n’est pas un remake image par image de l’original tamoul

Lors d’une récente interaction avec les médias, lorsque le duo de réalisateurs Pushkar Gayatri ont été interrogés sur la similarité ou la différence des hindi remake, mettant en vedette Hrithik Roshan et Saif Ali Khan, serait au Vikram Veda originalmettant en vedette Vijay Sethupathi et R Madhavan, ils ont insisté pour qu’ils abordent leur adaptation de Vikram Veda, en gardant à l’esprit qu’il y a un nouvel ensemble d’acteurs et un changement de production, qui, ensemble, créeraient un nouveau décor et des personnages à l’écran, élaborant cela bien qu’ils aient eu la possibilité de recréer certaines scènes, ils ont choisi de ne pas le faire, mais ils n’ont jamais revisité le film précédent.

Hrithik Roshan et Saif Ali Khan font la promotion de Vikram Veda

Pushkar Gayathri sur la façon dont Vikram Veda diffère de l’original

Pushkar et Gayatri signé en déclarant que l’âme du nouveau Vikram Veda est le même, mais sinon, c’est un film complètement différent de celui du Tamil original. Eh bien, nous espérons juste qu’il y a quelque chose de plus pour ceux qui ont regardé et aimé l’original.