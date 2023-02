Vikram Vedha de Hrithik Roshan et Bhediya de Varun Dhawan n’ont pas obtenu de version OTT; Voici pourquoi

Il est devenu facile de regarder les derniers films sortis sur OTT. Après la pandémie, la plupart des films sont rapidement sortis sur l’espace numérique, tandis que beaucoup ont suivi la règle de sortie en salles de huit semaines pour être diffusée en première sur OTT. Presque tous les films récemment sortis ont fait leur chemin en vendant des droits en ligne sur des plateformes de streaming. Le public attend toujours Vikram Veda de Hrithik Roshan et Bhediya de Varun Dhawan. Les deux films n’ont pas encore été diffusés en ligne.

Les conséquences de la pandémie mondiale ont durement touché la collection de films au box-office, ce qui a forcé les réalisateurs à publier des films en ligne, enfreignant rapidement leur règle traditionnelle alors qu’ils diffusaient des films à la télévision ou OTT des mois après la sortie. La durée a été raccourcie à huit semaines, mais peu de cinéastes ont atteint quatre semaines pour sortir des films après la sortie en salles. Vikram Vedha, le thriller classique néo-noir de Hrithik Roshan, a terminé 19 semaines tandis que Bhediya avec Varun Dhawan est sorti il ​​y a 11 semaines. Le retard dans la sortie numérique des deux films a suscité beaucoup de curiosité parmi le public, demandant ce qui empêche ces films de faire leurs débuts en OTT.

Selon les rapports de Bollywood Hungama, Vikram Vedha et Bhediya sortiront bientôt sur OTT mais sur une nouvelle plateforme. Ces films seront diffusés sur une nouvelle application Jio qui n’a pas encore été lancée. Non seulement les films très attendus de Hrithik Roshan et Varun Dhawan sortiront sur ladite application, mais plusieurs autres films seront également diffusés en continu. Selon le plan, chaque semaine, il y aura une première, et parfois ce serait une sortie en salles tandis que certains films auront une sortie directe OTT sur la plateforme. Selon la source, la liste des films sera annoncée lors du lancement de l’application.

En parlant de films, Vikram Vedha est un remake du film classique tamoul du même nom. Hrithik Roshan et Saif Ali Khan ont remplacé Vijay Sethupathi et R Madhavan de l’original. Le duo de réalisateurs Pushkar Gayathri a dirigé les deux versions et a reçu des éloges pour leur travail incroyable dans les films tamouls et hindis. La version hindi met également en vedette Radhika Apte et Rohit Saraf dans les rôles principaux.

D’autre part, Bhediya fait partie de l’univers cinématographique de la comédie d’horreur de Dinesh Vijan. Après Stree, Bhediya parle d’un homme transformant un loup-garou avec Varun Dhawan et Kriti Sanon dans des rôles clés. Il est réalisé par Amar Kaushik sous les bannières de Maddock Films.