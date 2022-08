Vikram Vedha : date de sortie, durée d’exécution et plus encore ; voici tout ce que vous devez savoir sur le teaser de Hrithik Roshan-Saif Ali Khan vedette

Vikram Vedha avec Hrithik Roshan et Saif Ali Khan est l’un des films les plus attendus de l’année. Le film devrait sortir le 30 septembre 2022, les fans des acteurs attendaient avec impatience le teaser et la bande-annonce. Leur attente sera bientôt terminée car les détails sur le teaser sont maintenant disponibles. Apparemment, le teaser de Vikram Veda sortira demain (24 août 2022). De nombreux détails intéressants sur le teaser sont maintenant disponibles.

Bande-annonce de Vikram Veda

Selon un rapport de Bollywood Hungama, le teaser de Vikram Vedha sortira demain (24 août 2022) matin à 11h, et il devrait prendre d’assaut le public. Le teaser de Vikram Veda dure 1 minute 46 secondes. Donc, bien sûr, nous pouvons nous attendre à beaucoup de scènes mettant en vedette Hrithik Roshan et Saif.

À quoi s’attendre du teaser Vikram Veda?

La source a déclaré au portail que le teaser est chargé d’action, de baazi de dialogue et de sensations fortes. Eh bien, ces détails vont sûrement vous exciter pour le teaser.

Alors que nous pourrons regarder le teaser demain, apparemment, la bande-annonce sortira dans la première semaine de septembre et elle sera projetée dans le monde entier avec Ranbir Kapoor et Alia Bhatt avec Brahmastra. Le réalisateur Ayan Mukerji devrait sortir le 9 septembre 2022. Selon le portail, un lancement musical aura également lieu avant que le film n’arrive sur les grands écrans.

Boycottez la tendance Vikram Veda

Il y a quelques jours, Hrithik Roshan a vu la vedette d’Aamir Khan, Laal Singh Chaddha, et il a fait l’éloge du film. Ainsi, les internautes ont commencé à utiliser #BoycottVikramVedha sur les réseaux sociaux. Découvrez les tweets ci-dessous…