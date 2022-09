Vikram Vedha box-office collection jour 1: Hrithik Roshan, le film de Saif Ali Khan peut correspondre à l’ouverture de Bhool Bhulaiyaa 2; s’appuie davantage sur place que sur réservation à l’avance

La star de Bollywood Saif Ali Khan et la superstar Hrithik Roshan devraient illuminer le grand écran cette semaine alors que Vikram Veda sorties en salles le 30 septembre. Avant de Hrithik Roshan et Saïf Ali Khan s’affronteront respectivement en tant que gangster et flic, jetons un coup d’œil à la Vikram Veda collection au box-office jour 1 prédiction. Le film est très attendu à la fois dans le commerce et dans l’industrie alors que le Bande-annonce de Vikram Veda a été extrêmement apprécié par le public. Cela étant dit, les promotions ont été légèrement discrètes. Alors, comment tout cela fonctionne-t-il pour le Vikram Veda prédiction au box-office? Continuer à lire…

Prédiction du jour 1 de la collecte au box-office de Vikram Veda

Vikram Vedha n’a pas pris un bon départ dans sa réservation à l’avance comme Brahmastra, mais l’engouement pour ce film était à un autre niveau, donc si nous devions prendre une analogie pommes-pommes, alors le Hrithik Roshan et Saif Ali La star de Khan pourrait correspondre Bhool Bhulaiyaa 2 une fois son jour 1 collection au box-office entre en jeu. Bhool Bhulaiyaa 2 a collecté 14,11 crores nets le jour 1 et si Vikram Vedha pouvait aller légèrement au-delà, avec une journée d’ouverture de 15 à 16 crores nets, cela augure bien d’un bon week-end si le contenu clique.