Vikram Veda : Sharib Hashmi sur son travail avec Hrithik Roshan ; “Il est très réservé, mais m’a laissé surpris”[Exclusive]

Il y a beaucoup d’anticipation qui circule Vikram Veda film en raison de la distribution stellaire qui comprend Sharib Hashmi, Hrithik Roshan et Saïf Ali Khan. La Homme de famille L’acteur est prêt à charmer ses fans avec Vikram Vedha. Il sait amener n’importe quel rôle à un nouveau niveau avec sa préparation et ses efforts. Bien que le film fasse l’objet de nombreuses discussions sur les réseaux sociaux en raison de sa distribution exceptionnelle, nous avons eu l’occasion de parler à Sharib et de lui poser des questions sur son expérience de travail à Vikram Vedha.

L’expérience de travail de Sharib Hashmi avec Hrithik Roshan :

Lors d’une interview exclusive avec Bollywood Life, le talentueux acteur a parlé de son expérience de travail avec Hrithik Roshan. “J’étais très content. Il est un peu réservé pendant le tournage et il est en lui-même. Je n’ai pas eu beaucoup d’interaction. Il a toujours été d’un grand soutien pendant le tournage. Quand nous avons eu un packup, il est venu et m’a dit qu’il aimait travailler avec moi. Il n’avait pas à dire la même chose car il est Hrithik Roshan. Pour moi, c’était une grande chose. C’est une personne très froide et n’a pas d’attitude. Il est très gentil “, a-t-il déclaré.

Le point de vue de Sharib Hashmi sur le Vikram Veda original :

Original Vikram Veda était un classique culte. Le film original mettait en vedette R Madhavan et Vijay Sethupati. Lorsqu’on lui a demandé si les gens le compareraient à l’original; l’acteur a plaisanté: “Ce n’est pas la première fois qu’un remake est fait. Dans le passé, de nombreux films qui ont été refaits ont extrêmement bien réussi au box-office. Kabir Singh, Wanted, Singham, Dabangg; sont tous des remakes. Je pensez que si le film est bien fait, les gens oublient que c’est un remake de n’importe quel film ou que c’est un film original. Tant qu’ils l’apprécient et qu’ils savent que c’est un film bien fait, le cœur du film est dans le bon endroit alors peu importe qu’il s’agisse d’un remake ou non”.

L’acteur est devenu célèbre grâce à son personnage JK qui est le meilleur ami de Srikant Tiwari dans The Family Man. Lorsqu’on lui a demandé si The Family Man avait changé sa carrière et l’avait submergé de rôles, il a répondu: “Je dois beaucoup à Family Man et je ne peux pas remercier Raj & DK, Mukesh Chhabra de m’avoir donné JK. Cela a beaucoup changé pour moi . J’ai atteint l’aam janta. Seule une partie du public me connaissait. Je suis devenu un nom familier avec le même “.

En parlant de Vikram Vedha, le film devrait sortir le 30 septembre 2022 dans le monde et a été réalisé par Pushkar-Gayatri.