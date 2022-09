Vikram Veda : Quand le beau gosse macho Hrithik Roshan s’est effondré et a exposé son côté vulnérable en public

Hrithik Roshan peut sembler être le dieu grec de Bollywood, le super-héros Krrish ou le garçon amoureux dans la vie réelle, mais dans la vraie vie, la superstar a traversé des moments difficiles. Avant même que les choses ne commencent à fonctionner pour lui, Hrithik avait eu envie de tout abandonner après que son père et cinéaste-acteur vétéran Rakesh Roshan ait été abattu en 2000 à Mumbai.

Rappelant l’horrible incident lors d’une remise de prix en 2001, Hrithik avait déclaré qu’il avait perdu toute confiance dans le travail acharné et la bonté dans le monde lorsque son père avait été abattu. Il a raconté comment sa famille avait traversé différents types d’émotions telles que la joie, le bonheur, le succès, la peur et la tristesse après l’incident.

“Ce jour-là, je n’ai pas pu m’empêcher de sentir que je perdais confiance dans le travail acharné et la bonté dans le monde. Fondamentalement, rien n’avait de sens et je voulais arrêter avant même que les choses ne commencent pour moi. Mais quelque chose a changé tout cela. Quelque chose a changé ce que je pensais. Ce jour-là à l’hôpital où vous êtes venu et j’ai vu vos visages et à votre manière particulière, vous m’avez fait sentir que je n’étais pas seul, que je ne serai jamais seul “, avait déclaré Hrithik.

En janvier 2000, deux assaillants non identifiés avaient tiré deux balles sur Rakesh Roshan près de son bureau sur Tilak Road à Santacruz West à Mumbai. Tandis qu’une balle touchait son bras gauche, l’autre frottait contre sa poitrine. Au moment où Roshan est tombé au sol, les deux assaillants avaient fui les lieux.

Nous espérons que de tels incidents ne se reproduiront plus jamais dans la vie de quiconque.