Vikram Veda : Hrithik Roshan signe son personnage avec CE geste ; dit: “J’ai secrètement fait ça pour chaque personnage qui m’a terrifié” [View Post]

Hrithik Roshan et Saïf Ali Khan vedette Vikram Veda est actuellement dans les cinémas et a reçu une grande réponse du public. Hrithik et Saif sont tous deux félicités pour leurs performances en tant que Vedha et Vikram dans ce remake hindi de Pushkar et Gayatri réalisateur. Vikram Veda est un remake de R Madhavan et Vijay Sethupathi film vedette du même nom. Et alors que Hrithik Roshan passe à son nouveau projet, il a signé en tant que Veda. L’acteur a écrit une note sincère, a remercié le duo de réalisateurs et a même partagé ce qu’il a appris de Veda.

Entertainment News: Hrithik Roshan quitte le rôle de Veda

Hrithik a pris sa poignée Instagram et a partagé une douce vidéo de lui-même en train de couper le fil noir qu’il avait noué à la main. L’acteur, afin de lâcher Veda, a dû couper le fil noir. Il a révélé faire une telle chose à chaque fois qu’il se sentait terrifié par un personnage qu’il allait incarner. Dans son message, Hrithik Roshan a partagé qu’il portait un Mauli rouge en jouant à Kabir in War. Il a partagé que c’est aussi un fil noir parfois. Hrithik a essayé de se rappeler quand il a commencé à faire ce geste, mais a partagé que Veda a commencé à le porter pendant les répétitions générales elles-mêmes.

Expliquant pourquoi il a commencé cette tradition avec chaque personnage et chaque film, Hrithik a révélé que cela l’aidait à honorer et à ancrer l’engagement qu’il avait pris avec lui-même, comme un pacte secret. Hrithik a partagé que pour Vedha, il a essayé de couper le groupe plusieurs fois. D’abord quand le tournage s’est terminé, puis quand le doublage a été fait mais il n’a tout simplement pas pu. Enfin, il a pu lâcher prise lorsqu’il a pu répondre aux questions qu’il avait en tête. Décrivant son voyage comme Veda, Hrithik a révélé qu’il avait appris à être en paix avec ses échecs à travers lui, comme sans peur et sans excuse. Il a remercié les réalisateurs et les scénaristes pour le rôle et le film et a lâché prise “avec amour et gratitude”.

Découvrez le post de Hrithik Roshan ici:

Box-office de Vikram Veda

Pendant ce temps, au box-office, Vikram Vedha gagne de l’argent et fait des affaires décentes. En parlant d’affaires, Vikram Vedha a ouvert au box-office avec Rs 10,45 crore net. Il a rapporté Rs 13,10 crore le jour 2 et le jour 3, dimanche, le film a fait une affaire de Rs 15,72 crore. La collection globale du box-office du week-end Vikram Vedha s’élève à Rs 39,27 crores.