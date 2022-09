‘Vikram Veda’ fait rage sur Internet alors que Hrithik Roshan vole la vedette

La vedette de Hrithik Roshan-Saif Ali Khan, Vikram Vedha, semble être un succès sur les réseaux sociaux, même si certains hashtags de “boycott” circulent. Hrithik, en particulier, a volé la vedette à la plupart des téléspectateurs. Dans le film, Vedha est Betaal (joué par Hrithik), un gangster de Lucknow qui affronte le spécialiste des rencontres Vikram (joué par Saif). Bollywood aime un bon anti-héros, et s’il se présente sous la forme de la superstar Hrithik Roshan, un succès massif semble être inévitable. De plus, les fans sont ravis de revoir Hrithik sur grand écran après une pause prolongée.

Un film qui vaut mieux que le https://t.co/QLE2Z9Cf58 oublierez l’original une fois que vous aurez regardé la version hindi.Vedha Veda @iHrithik prends un arc man.quel brillant jeu d’acteur.Jitna bhi taareef karoon agissant ki kam salut hai #VikramVedha #VikramVedhaReview pic.twitter.com/AbG4GffUDd — Haritha (@CbHaritha) 30 septembre 2022

C’est presque comme un autre film quand @iHrithik (dieu) entre dans le cadre .. dans ses plans au ralenti, c’est comme si le temps s’arrêtait .. #VikramVedhaReview prend son temps à se construire mais les rebondissements vous enveloppent dedans .. #SaifAliKhan et #Hrithik sont formidables .. la deuxième mi-temps est fabuleuse — Salilacharya (@Salilacharya) 29 septembre 2022

Il s’agit de votre ” QUALITÉ” de travail ! Je suis d’accord qu’il devrait faire plus de films, mais le dévouement et la qualité de l’acte qu’il incarne >>>. Il n’est pas là pour gagner de l’argent en faisant des conneries au hasard tous les trois mois. Il est ici pour son amour envers le CINEMA.#VikramVedhaReview pic.twitter.com/ew95lHsrSJ – CineHub (@Its_CineHub) 30 septembre 2022

Dishya Sharma écrit dans une critique pour News18 : « … ce que je peux vous dire à propos de Vikram Vedha, c’est que c’est un régal pour les yeux, en particulier pour les fans de Hrithik Roshan. Le directeur de la photographie PS Vinod aide Hrithik à redevenir un héros massif. Chaque cadre célèbre la célébrité de Hrithik. Pushkar, Gayathri et Vinod ont ajouté de nombreux plans au ralenti et plans grand angle qui projettent Hrithik comme un homme plus grand que nature. Bien que ce soit un régal visuel pendant la première moitié, les scènes au ralenti vont trop loin dans la seconde moitié.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici