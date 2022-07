Vikram to 2.0 : Top 5 des films tamouls les plus rentables de tous les temps qui ont brisé le box-office et établi de nouveaux records

Top 5 des films tamouls les plus rentables de tous les temps : Le cinéma tamoul est populairement connu sous le nom d’industrie de Kollywood et est connu pour produire des films en langue tamoule. Les films tamouls ont un message plus significatif sur la vie et la société. Alors que Bollywood a commencé à faire des films destinés aux femmes, l’industrie tamoule le fait depuis des lustres. Les gens adorent regarder des films tamouls et Kollywood produit une variété de contenus. Les films tamouls se portent bien au box-office hindi depuis un certain temps déjà. Nous ne pouvons pas nier le fait que l’industrie cinématographique tamoule compte certains des acteurs les plus polyvalents de l’Inde. Dans cette vidéo, nous vous informerons des films tamouls les plus rentables qui établissent de nouveaux records au box-office. Regardez cette vidéo pour en savoir plus.