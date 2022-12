Vikkas Manaktala entre en tant que deuxième candidat générique, dit que Shalin Bhanot est le « gulam » de Tina Datta

La populaire émission de téléréalité Bigg Boss 16 recueille d’excellents TRP et, semble-t-il, l’émission hébergée par Salman Khan a été prolongée d’un mois, sa grande finale étant désormais prévue en février. Dans sa onzième semaine, les fabricants ont introduit deux jokers pour pimenter les choses dans la maison.

La première entrée générique est Sreejita De, qui a été la première candidate à être expulsée au cours de la deuxième semaine. Le deuxième concours wildcard est le célèbre acteur Vikkas Manaktala, qui est entré dans l’industrie de la télévision en 2006 lorsqu’il a joué le cadet Amar Huda dans l’émission télévisée SAB Left Right Left.

Salman Khan présentera Vikkas dans l’épisode du vendredi 9 décembre. Comme aucun joker n’a jamais remporté Bigg Boss au cours de ses quinze dernières saisons, l’acteur du sultan a demandé à Vikkas de prendre la même chose, ce à quoi ce dernier a rapidement répondu, Ne jamais dire jamais. Lorsqu’il est entré dans la maison, les colocataires ont eu des réactions mitigées en le voyant.

Salman a ensuite demandé à Vikkas d’étiqueter les colocataires de Bigg Boss 16 dans différentes catégories, à savoir Fake, Dhokhebaaz, Darpok, Gulam et Boring. Le plus récent entrant dans la maison a donné un test de réalité à tous les candidats. Premièrement, il a qualifié Tina Datta et Sajid Khan de faux.

“Shalin Tina Ji Ka Gulam Raha Hai (Shalin a été l’esclave de Tina)”, a-t-il poursuivi alors que Shalin et Tina semblaient choqués en l’entendant. Il a en outre qualifié Archana Gautam de Dhokhebaaz et a justifié qu’elle pouvait poignarder d’autres personnes à tout moment, sans tenir compte de la relation entre elles.





L’hôte a également fait jouer à des colocataires un jeu d’Angaar ou de Bhangaar avec Sreejita et Vikass alors qu’il demandait aux colocataires de classer Sreejita et Vikas comme Angaar ou Bhangaar, en fonction de leur première impression. Il sera intéressant de voir comment l’entrée des deux jokers modifie la dynamique à l’intérieur de la maison.

LIRE | Bigg Boss 16: Sreejita De entre en tant que concurrent de wild card, expose le “faux amour” de Tina Datta pour Shalin Bhanot