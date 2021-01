MINNESOTA (6-9) à DETROIT (5-10)

Dimanche, 13 h HE, Fox

LIGNE D’OUVERTURE – Vikings par 3 1/2

ENREGISTRER VS. PROPAGATION – Vikings 6-9, Lions 5-9-1

RECORD DE LA SÉRIE – Les Vikings mènent 77-39-2

DERNIÈRE RÉUNION – Les Vikings ont battu les Lions 34-20 le 8 novembre à Minneapolis

SEMAINE DERNIÈRE – Les Vikings ont perdu contre les Saints 52-33; Les Lions ont perdu contre les Buccaneers 47-7

CLASSEMENT AP PRO32 – Vikings n ° 21; Lions n ° 30

INFRACTION DES VIKINGS – GLOBAL (6), RUSH (6), PASS (18).

VIKINGS DEFENSE – GLOBAL (27), RUSH (28), PASS (24).

OFFENSE DES LIONS – GLOBAL (21), RUSH (T-30), PASS (11).

LIONS DEFENSE – GLOBAL (31), RUSH (29), PASS (30).

STREAKS, STATS ET NOTES En six départs en carrière contre les Lions, Vikings QB Kirk Cousins ​​a une fiche de 5-1 avec 1 518 verges par la passe, 13 touchés et une interception plus un taux d’achèvement de 75,1% et un score à la course. Ses deux notes de passeurs les plus élevées en trois saisons avec les Vikings sont venues contre les Lions (141,7 plus tôt cette saison et 141,5 le 20 octobre 2019). Cousins ​​a déjà placé sa carrière à un niveau record avec 32 passes de touché. … Avec une victoire, les Vikings iraient 3-0 sur la route contre les adversaires de NFC Nord pour la troisième fois en six saisons. Leur record de division sur la route en sept ans sous l’entraîneur Mike Zimmer est de 10-9-1. … Vikings WR Justin Jefferson mène les recrues de la NFL avec 1 267 verges sur réception, ayant besoin de 111 verges pour battre le record de recrue d’Anquan Boldins de 2003.… Vikings RB Dalvin Cook, choisi pour son deuxième Pro Bowl consécutif, ne jouera pas après la mort de son père. Il a terminé deuxième de l’histoire de l’équipe avec 1 918 verges de mêlée en seulement 14 matchs, derrière seulement Adrian Peterson (2 314) en 2012.… Le quart de Detroit Matthew Stafford a besoin de 209 verges par la passe pour sa huitième saison de 4 000 verges, mais il a affaire au pouce, blessures aux côtes et à la cheville. … Les Lions DE Romeo Okwara ont neuf sacs cette saison. Lui et DE Everson Griffen tentent pour leur troisième match consécutif avec un sac. … Peterson, maintenant avec les Lions, a accumulé 541 verges et six touchés cette saison. … Detroit QB Chase Daniel a joué contre le Minnesota dans le match plus tôt cette saison, allant 8 de 13 pour 94 verges avec un touché et une interception. … Astuce fantastique: les Lions ont été sélectionnés par Tom Brady lors de leur dernier match, et les Cousins ​​devraient certainement avoir une chance de se battre à nouveau contre eux. Le Minnesota peut s’appuyer encore plus sur le jeu de passes avec Cook out.

