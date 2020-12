MINNEAPOLIS: La passe de Kirk Cousins ​​a traversé la zone des buts et sur le bras tendu de Justin Jefferson, l’une des rares occasions manquées pour le Minnesota lors d’une défaite de six points la semaine dernière contre Chicago qui a presque forcé les Vikings à se retirer de la poursuite pour le éliminatoires.

Jefferson s’est tourné vers son quart-arrière et a crié sa frustration face à l’inachèvement, utilisant un juron pour souligner sa conviction que le ballon aurait dû être livré plus tôt, et le microphone le plus proche de l’équipe de tournage de Fox a rendu la plainte audible à l’émission.

Dissension sur une équipe peu performante? Un autre récepteur de diva?

Pas si vous avez demandé à quiconque sur les Vikings. Jefferson lui-même n’a pas tardé à intervenir après le match et le clip dégringolait dans la Twittersphere, inébranlable dans sa confiance en Cousins ​​et le rejet de l’égoïsme suggéré par les masses des médias sociaux si habiles à faire exploser des sujets en temps réel hors de proportion.

L’une des personnes les plus altruistes que j’ai connues en tant que receveur. Il va juste là-bas, s’occupe de son travail, moud, compétitif, a déclaré Adam Thielen, un autre receveur des Vikings. Il veut évidemment le football, veut aider l’équipe à gagner, mais, mec, c’est un excellent coéquipier.

Jefferson a déjà établi le record de recrue en une saison de la franchise pour les réceptions (73), établi pour la première fois en 1998 par Randy Moss, membre du Pro Football Hall of Fame, et il lui reste deux matchs pour briser la barre des verges de réception (1313). Jefferson a 1182 verges, en tête parmi les recrues de la ligue cette saison pour devenir l’un des deux choix du Pro Bowl sur les Vikings, avec le demi offensif Dalvin Cook.

Je suis honoré d’être sur cette liste avec les meilleurs joueurs de la NFL. Je suis juste prêt à continuer. Ce n’est que ma première année, a déclaré Jefferson, qui a été retiré de LSU avec le choix de première ronde acquis de Buffalo dans le commerce pour le receveur large Stefon Diggs. «Tant de choses à améliorer, tant de choses sur lesquelles travailler, c’est certainement un bon début.

L’attitude n’est clairement pas sur cette liste de choses à faire, aussi fou qu’il ait pu être à propos de cet échec contre les Bears lorsqu’il a eu huit réceptions pour 104 verges.

Tellement de joueurs l’ont fait de nombreuses fois, a déclaré Jefferson, ajoutant: «Kirk est mon gars. Tout le monde connaît Kirks mon gars. Ce ne sont que les émotions impliquées, juste frustrées pendant la pièce. Cela n’a rien à voir avec moi et Kirk.

Selon les statistiques de la prochaine génération de la NFL, Jefferson est troisième de la ligue avec une moyenne de 2,8 verges par parcours de passe, derrière Davante Adams de Green Bay et Corey Davis du Tennessee.

Cela se résume à la production sur le terrain. Je pense que c’est là qu’il se sépare, dit Cousins. Je n’ai jamais remarqué que sa fanfaronnade le distinguait, son état d’esprit. C’est juste un meneur de jeu.

___

Plus de couverture AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL