Vikings DL Harrison Phillips fait un geste incroyable envers la famille de Damar Hamlin

Le joueur de ligne défensive des Vikings du Minnesota, Harrison Phillips, a payé la facture du dîner pour la famille de Damar Hamlin et l’unité de soins intensifs du centre médical de l’Université de Cincinnati.

Le monde de la NFL soutient la sécurité des Buffalo Bills Damar Hamlin, qui a fait un arrêt cardiaque lors de leur match contre les Bengals de Cincinnati lundi soir. Il a reçu la RCR sur le terrain au stade Paycor et a été transporté au centre médical de l’Université de Cincinnati.

Divers joueurs de la NFL ont envoyé leurs prières à Hamlin et ont même fait des dons à son organisme de bienfaisance, The Chasing M’s Foundation. L’un des anciens coéquipiers des Bills de Hamlin, Harrison Phillips, qui est actuellement joueur de ligne défensive pour les Vikings du Minnesota, a payé l’onglet du dîner pour sa famille, le personnel d’entraînement des Bills et tous les médecins et infirmières de l’USI.

Harrison Phillips paie l’addition pour le dîner à UC Medical pour la famille de son ancien coéquipier Damar Hamlin, le personnel de Bills, les médecins et les infirmières de l’unité de soins intensifs.. acte de classe de Harry #Skol pic.twitter.com/FlVp3ZMg0A – Rick Sosa (@sosarick) 4 janvier 2023

“J’ai trouvé une sandwicherie et j’ai commandé de la nourriture – des frites, des boissons et des sandwichs, tout ce que je pouvais trouver, des salades, peu importe – pour tous les médecins, les infirmières de l’USI ER, les membres de la famille de Damar qui étaient là, le personnel de formation de les projets de loi », a déclaré Phillips, via le site officiel des Vikings. “Ils ont pu livrer cela pour le dîner hier soir”, a déclaré Phillips. “J’ai un buffet de trucs Chipotle [Wednesday night] venir dîner pour tous les médecins et infirmières – je pense qu’il y en a une cinquantaine. Je voulais juste essayer de faire quelque chose.

L’ancien joueur de ligne défensive des Bills dit qu’il a organisé des commandes de dîner mardi après avoir rencontré quelqu’un à l’hôpital.

Phillips note dans l’article lié ci-dessus qu’il a fait un don au fonds caritatif de Hamlin, qu’il a créé fin 2020 alors qu’il était à l’université en jouant pour l’Université de Pittsburgh. L’objectif initial du lecteur a été fixé à 2 500 $. Au moment d’écrire ces lignes, la page GoFundMe a collecté plus de 6 millions de dollars.

Voici une déclaration mise à jour sur la page GoFundMe de la collecte de jouets :

“Cette collecte de fonds a été initialement créée pour soutenir une collecte de jouets pour la communauté de Damar, parrainée par la Chasing M’s Foundation. Cependant, il a reçu un soutien renouvelé à la lumière de la bataille actuelle de Damar et nous ne pouvons que vous remercier tous assez. Votre générosité et votre compassion signifient le monde pour nous. «En tant que représentants de Damar, l’équipe de Jaster Athletes a publié les mises à jour de la collecte de fonds et travaillera avec la famille Hamlin, la Chasing M’s Foundation et l’équipe GoFundMe pour assurer la livraison en toute sécurité des fonds. “Damar a créé la Fondation Chasing M’s pour l’utiliser comme un moyen d’avoir un impact durable sur sa communauté. La fondation soutient les collectes de jouets, les collectes de rentrée scolaire, les camps pour enfants, etc. Nous avons bon espoir quant à l’implication future de Damar dans le versement des contributions incroyablement généreuses. “C’est le seul fonds actuellement utilisé par la famille Hamlin. Nous apprécions votre compréhension car nous leur donnons le temps et l’espace dont ils ont besoin pour se concentrer d’abord sur la santé de Damar. “Encore une fois, merci pour vos pensées, vos prières et votre soutien pendant cette période.”

Les Bills ont publié une déclaration mercredi après-midi, affirmant que Hamlin “reste dans un état critique aux soins intensifs avec des signes d’amélioration”. Hamlin devrait rester sous soins intensifs pendant que les médecins le surveillent, selon l’équipe.

