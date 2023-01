Vikings-Bears devrait être une bataille de sauvegardes: carnet NFC North

Carmen Vitali NFC Nord Reporter

Il n’y a aucune raison pour que les partants des Vikings du Minnesota et des Bears de Chicago prennent le terrain pour leur match de la semaine 18 au Soldier Field. Aucun. Écoutez-moi.

Les Bears sont, et ont été, éliminés des séries éliminatoires. La seule chose qui restait à jouer était la fierté et le développement du quart-arrière Justin Fields. J’ai chuchoté ce sentiment la semaine dernière dans cette même colonne, tout en reconnaissant pleinement que les Bears ne le feraient pas, mais Fields doit s’asseoir. Il n’y a pas de développement significatif en cours à ce stade.

Il joue derrière une ligne offensive au coup par coup, même s’ils semblaient en aussi bonne santé qu’ils l’avaient été lors du match de dimanche dernier. Teven Jenkins et Michael Schofield sont rapidement tombés, laissant les Bears se précipiter à nouveau devant. Fields a ensuite pris sept sacs contre les Lions nouvellement retrouvés, et très jeunes, pass rush. Fields a encaissé 15 sacs au cours des trois derniers matchs. Il a été limogé 55 fois cette saison, le plus de la ligue, et en 27 matchs en tant que Chicago Bear, Fields a subi 91 éliminations. Jay Cutler détenait auparavant le record d’une saison des Bears avec 52 sacs lors de sa première année à Chicago en 2009. Fields l’a maintenant supplanté.

Fields a déjà combattu plusieurs blessures cette saison, plus récemment une blessure à l’articulation AC à son épaule non lanceuse à la suite d’un tacle. Avec tant d’incertitudes à l’avant, Fields a tout simplement dû en faire trop et cela n’en vaut pas la peine (et peut-être pas depuis des semaines).

En ce qui concerne le développement, bien sûr, vous aimeriez le voir établir plus de relations avec Chase Claypool, qui était un ajout de mi-saison qui devrait être ici l’année prochaine. Claypool a déjà promis de travailler avec Fields cette intersaison pour être sur la même page, et en dehors de Claypool, le reste des récepteurs disponibles pour Fields n’a aucune garantie d’être sur la liste en 2023. Les armes globales de Fields sont limitées telles quelles. À quoi serviront les représentants et le développement avec un casting de soutien limité ?

Maintenant, en ce qui concerne les Vikings, ils ont encore des têtes de série à jouer. Ils sont actuellement les trois têtes de série de la NFC mais n’ont aucune chance de se qualifier pour la tête de série et le bye au premier tour. C’est ce qui compte. Les deux ou trois têtes de série pourraient secouer de plusieurs façons selon ce qui se passera ce week-end, mais y a-t-il vraiment une si grande différence? Je ne dirais pas assez pour risquer de blesser le quart-arrière Kirk Cousins.

Les packers démantèlent les Vikings au cours de la semaine 17 Nick Wright, Chris Broussard et Kevin Wildes discutent d’Aaron Rodgers et de la victoire des Green Bay Packers contre son rival Minnesota Vikings lors de la semaine 17.

Les Vikings sont sur leur centre de troisième corde, le garde Chris Reed, qui a fait plusieurs gaffes et a eu plusieurs problèmes de communication après la chute d’Austin Schlottman contre Green Bay ce dimanche. L’entraîneur-chef Kevin O’Connell est sorti et a déclaré que la blessure de Schlottman était importante. Le plaqueur droit Brian O’Neill a également subi une blessure au mollet dans le match, qu’O’Connell a également qualifiée de “significative”. Garrett Bradbury recommence à s’entraîner mais ils sont toujours en mode attentiste, ce qui l’exclut pratiquement pour la semaine 18. Cousins ​​n’a miraculeusement pris que deux sacs contre les Packers mais n’a pas eu beaucoup de rythme en raison de son manque de protection. Même avec Schlottman, Cousins ​​a pris quatre sacs contre les Giants lors de la semaine 16 et un énorme sept contre les Colts lors de leur retour miraculeux en prolongation de la semaine 15.

Cousins ​​en fait trop alors qu’il devrait se reposer, avec la plupart des autres partants, alors qu’ils se préparent pour leur sauvage–match de cartes avec qui que ce soit.

Dan Campbell, les Lions tout simplement heureux de jouer un football significatif en janvier

Il n’y a pas d’abandon dans les Lions de Dan Campbell. Cela a été évident grâce à un revirement de mi-saison qui a placé Detroit à 8-8 avec des espoirs légitimes en séries éliminatoires après avoir commencé la campagne 1-6.

Leur sort ne dépend pas d’eux, contrairement aux Packers qui ont le même record. En raison des bris d’égalité de la conférence, les Lions ont également besoin que les Seahawks perdent face aux Rams. Mais si rien d’autre, cette saison a prouvé que Detroit est proche et ils pourraient bien avoir les actifs incorporels pour faire une vraie course pour les années à venir.

“Je pense qu’il est important de s’habituer à être ici parce que c’est ce que vous – c’est là que vous voulez être”, a déclaré Campbell lundi. “Vous voulez être dans le vif du sujet, et vous voulez toujours avoir une chance d’entrer ou d’être entré, et maintenant il s’agit de semer, tout ce dont j’ai parlé hier soir, et donc ça doit être où nous en sommes. Et je pense que c’est très important parce que pour en arriver là, maintenant, surtout pour une jeune équipe dans l’ensemble… vous regardez les flux et reflux de cette saison et les différentes équipes dont nous, tout le battage médiatique d’une manière ou d’une autre tous les bas dans un sens, et cette équipe est radiée, et ils sont de retour, cette équipe est la plus grande chose qui soit arrivée depuis des années, et maintenant regardez la diapositive sur laquelle ils se trouvent – c’est naturel. C’est comme ça depuis des années, et vous devez juste être cohérent, et juste gérer vos affaires, aller au travail chaque semaine. Vous devez avoir un peu de chance. Oui, mais vous devez être une équipe résiliente, et je pense que c’est faire partie de votre fondation, et c’est pourquoi nous avons mis cette équipe ensemble.”

Non seulement c’est juste une bonne expérience pour les Lions, même si les Seahawks gagnent et éliminent Detroit avant leur affrontement avec les Packers, les Lions peuvent être ceux qui éliminent un adversaire de division des séries éliminatoires à la télévision nationale.

Les meilleures histoires de FOX Sports :

Carmen Vitali couvre le NFC Nord pour FOX Sports. Carmen a déjà fait des arrêts avec The Draft Network et les Tampa Bay Buccaneers. Elle a passé six saisons avec les Bucs, dont 2020, ce qui a ajouté le titre de championne du Super Bowl (et de participante à la parade de bateaux) à son curriculum vitae. Vous pouvez suivre Carmen sur Twitter à @CarmieV .

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Emballeurs de Green Bay Vikings du Minnesota Ours de Chicago