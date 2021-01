Le frère de Virat Kohli, Vikas, a précisé que la photo qu’il a postée sur Instagram hier n’était pas celle de sa nièce.

L’actrice de Bollywood Anushka Sharma et son mari, le joueur de cricket indien Virat Kohli, ont accueilli une petite fille lundi après-midi. Virat s’est rendu sur Twitter pour annoncer la nouvelle via une déclaration et a également assuré aux fans qu’Anushka et le bébé étaient en sécurité.

«Nous sommes ravis de partager avec vous que nous avons eu la chance d’avoir une petite fille cet après-midi. Nous vous remercions tous pour votre amour, vos prières et vos bons voeux. Anushka et le bébé sont tous les deux en bonne santé et nous nous sentons très heureux de commencer cette nouvelle chapitre de nos vies. Nous espérons que vous pourrez respecter notre vie privée en ce moment. Amour, Virat », a-t-il écrit sur Twitter et Instagram.

Peu de temps après l’annonce, Vikas Kohli a partagé une photo des pieds d’un bébé pour accueillir le nouvel ajout dans sa famille. Il a légendé la photo, « Le bonheur à la mer … ange dans la maison. »

Cependant, beaucoup pensaient que le bébé dans le GIF partagé par Vikas était le nouveau-né d’Anushka et Virat. Ce n’était pas. Une simple recherche inversée de l’image révèle que l’image est une photo d’archives et que sa source est inconnue.

En outre, Vikas lui-même a clarifié mardi. Dans un autre post Instagram, il a écrit: « La photo que j’ai publiée hier pour féliciter Anushka et Virat est une image aléatoire et non la photo réelle du bébé … »

Les nouveaux parents avaient demandé la confidentialité dans leur publication originale sur Instagram – quelque chose qui semblait assez perdu pour leurs fans.

Une image virale d’une femme tenant un bébé a été largement partagée en tant que première photo du bébé. La dite photo qui fait actuellement le tour d’Internet se révèle être une image courante utilisée dans les articles «trucs et astuces» pour les nouvelles mamans accueillant leurs bébés dans le monde.

La photo partagée comme « la photo du bébé d’Anushka » est apparue dans de nombreux articles et date de plus de dix ans.

Une recherche rapide sur la plateforme de partage de vidéos suggère que plusieurs chaînes YouTube ont annoncé l’heureuse nouvelle avec leurs meilleures intentions. Mais les photos utilisées ici sont également soit photoshoppées, soit fausses.