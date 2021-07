Vikas Khanna partage la photo d’un plat unique et demande à Twitter de deviner ce que c’est

Le chef Vikas Khanna, qui était juge de l’émission de cuisine populaire Master chef India, a publié une photo d’un plat délicieux sans nom sur son compte Twitter, qu’il a demandé aux internautes d’identifier. Le plat en forme de beignet de couleur jaune joliment présenté ressemblait à un désert décoré de pétales de fleurs rouges fabriqués à partir d’une fraise. Cela ressemble à une combinaison de quelque chose d’indien et d’occidental. Son message sur Twitter disait « Toutes les suppositions ! Quelle est cette nouvelle création de « vraiment » ?

Le chef a posté la photo du plat coloré avec un arrière-plan tout aussi magnifique. Les gens sur Twitter sont allés avec Vikas et ont commencé à partager leurs idées et points de vue sur ce que pourrait être le plat. La photo a été partagée dans la matinée d’aujourd’hui et elle a déjà reçu beaucoup de réponses intéressantes. Alors que certaines personnes ont simplement fait l’éloge du plat avec « Une création époustouflante. Grand choix et combinaison de contrastes de couleurs », « regarde hors du monde », d’autres ont essayé de deviner en disant « Gâteau à la mangue ou flan à la mangue », pourrait être une explication possible.

Le plat a reçu une gamme de conjectures allant des beignets, du jalebi, de la crème glacée au gâteau.

RasMalai a parfumé quelque chose ? — TheCorporateLady🇮🇳 (@PallaviJaiswal0) 13 juillet 2021

Quoi que ce soit, ça a l’air génial… Ça doit être génial en mangeant… Mais, j’aurai peur de couper une telle création…. Wow—Ram Daryani (@Ramdaryani01) 13 juillet 2021

La section des commentaires est devenue aussi intéressante que la photo du plat lui-même. Vikas est un nom très connu dans le monde de l’hôtellerie. C’est un chef indien, écrivain de livres de cuisine, restaurateur, cinéaste et humanitaire. Il a également reçu le Michelin Star Chef Award. Vikas est à New York depuis très longtemps maintenant. Son Instagram est un bon endroit non seulement pour tous les gourmands mais aussi pour ses fans. Il publie non seulement sur la nourriture, mais sur beaucoup d’autres choses qui donneront aux gens un aperçu de la vie du chef.

En voyant cette image, nous sommes sûrs que vous voulez en manger aussi

