Vikas Gupta dit qu’il est sorti avec Pratyusha Banerjee qui a appris sa bisexualité après leur rupture

Le producteur de télévision indien Vikas Gupta avait allégué sur ‘Bigg Boss 14’ que sa mère et son frère avaient rompu les liens avec lui lorsqu’il avait avoué publiquement sa sexualité, une affirmation que ce dernier a nié. Maintenant, Vikas a parlé de sa bisexualité, de ses liens familiaux et a également révélé qu’il était en couple avec la défunte actrice de télévision Pratyusha Banerjee.

Dans une interview avec ETimes, Vikas a révélé qu’il avait eu une relation avec deux femmes et qu’elles étaient au courant de sa bisexualité. Sans nommer l’autre femme, Vikas a déclaré qu’il sortait avec l’actrice de ‘Balika Vadhu’, Pratyusha Banerjee.

À propos de l’actrice connaissant sa sexualité, Vikas a déclaré: « Pratyusha l’a appris après notre rupture. Nous étions ensemble pendant une courte période. La raison de la rupture serait que certaines personnes lui ont dit du mal de moi. Mais je ne veux pas entrer dans les détails car elle n’est plus. J’étais très en colère contre elle après la rupture. Je l’ai évitée quand je l’ai vue sur la route une fois. Elle m’a appelé pour me demander comment je pouvais faire ça. J’ai aimé Pratyusha. Je voulais faire un gros projet avec elle. Hélas! »

Vikas avait précédemment affirmé que son frère, Sidharth et sa mère avaient quitté sa maison parce qu’il avait déclaré qu’il était bisexuel. Sa mère, cependant, a dit que ce n’était pas la raison.

Vikas a déclaré: «Je ne pense pas que ma mère ait dit précisément cela. Elle n’est pas à l’aise avec l’anglais et donc ses citations qui ont été publiées dans certaines sections des médias ne sont pas complètes. Néanmoins, en gardant cela de côté, cette question de savoir pourquoi ils ont déménagé devrait leur être posée. Quoi qu’il en soit, j’ai essayé de rester loin de ma famille pendant une grande partie du temps récemment parce que j’ai réalisé que peu importe à quel point vous aimez certaines personnes, elles ne vous aimeront pas en retour de la même manière. Et quand pendant longtemps vous continuez à donner de l’amour et ne le récupérez pas, aadmi khaali ho jaata hai andar se.

Vikas a ajouté qu’au départ, il avait décidé de garder le silence sur sa sexualité, mais plus tard, il avait décidé de s’exprimer ouvertement. « Parce que je cachais ces relations, mes partenaires ne les respectaient pas non plus. De plus, j’ai vu que certaines personnes ont commencé à en profiter, elles ont commencé à me faire chanter », a-t-il déclaré.

« Imaginez que des gens entretiennent une relation depuis 2-3 ans et se retournent ensuite pour dire qu’ils ont été touchés de manière inappropriée », a-t-il ajouté.