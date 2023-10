Reine a changé la donne pour Kangana Ranaut. La diva de Bollywood a prouvé son courage d’actrice vedette avec ce même film et a gagné toute la reconnaissance qu’elle méritait. Après Queen, il n’y avait pas de retour en arrière pour l’actrice, et la bonne nouvelle est que Vikas Bahl est prêt à faire la suite du film, et cela aussi avec Kangana Ranaut. Dans une interview exclusive avec BollywoodLife, Vikas Bahl a parlé franchement de ses projets de réalisation. Reine 2, après l’avoir interrogé sur la tendance actuelle à faire des suites et s’il était possible d’en faire une suite. Vikas Bahl a répondu : « Chaque jour, je me réveille avec l’idée de faire Queen 2, et désespérément, je l’annoncerai certainement un jour ».

Lorsque Vikas Bahl lui a demandé s’il aurait Kangana dans le film ou s’il présenterait un nouveau visage alors que ce film a fait la carrière de l’actrice, Vikas a répondu : « Je ne m’en attribuerai pas le mérite ; Kangana est une actrice brillante et je ne peux imaginer personne. d’autre mais seulement elle pour Queen 2. Je ferai le film uniquement avec elle et personne d’autre ».