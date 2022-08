Vijender Singh sera vu en action contre Eliasu Sulley du Ghana le 17 août

Le boxeur indien pionnier Vijender Singh devrait reprendre le combat contre Eliasu Sulley du Ghana à « The Jungle Rumble », lors de son sixième combat professionnel dans le pays qui se tiendra à Raipur le 17 août.

Ce sera le tout premier combat professionnel à se tenir à Raipur. Le combat, organisé par Purple Goat Sportstainment LLP, aura lieu au stade Balbir Singh Juneja.

Viacom 18 s’est associé à l’événement pour diffuser le combat en direct sur Sports 18 Khel et VOOT. «Je suis vraiment impatient de ce combat, je me suis entraîné intensivement pour cela et ce sera l’occasion et l’endroit parfaits pour retrouver le chemin de la victoire. Il y a eu un petit coup dur lors du dernier combat, mais je me prépare avec mon équipe pour vaincre Eliasu Sulley, et j’ai hâte de monter sur le ring », a déclaré Vijender dans un communiqué.

«Je sais de quoi je suis capable et je suis confiant de briser sa séquence professionnelle sans défaite avec un KO. Avec le bon type de soutien et de formation, ce ne sera qu’une question de temps avant que le travail acharné porte ses fruits. Le ministre en chef du Chhattisgarh, Bhupesh Baghel, a déclaré que l’organisation du combat est une étape vers la transformation de l’État en une plaque tournante sportive.

“Transformer Chattisgarh en un état sportif est quelque chose que nous cherchions à faire depuis un moment maintenant et cela se concrétise enfin. “Le combat professionnel de Vijender Singh ne fera que cimenter davantage ce plan selon lequel nous devons non seulement encourager les habitants de l’État, mais également les athlètes de toute l’Inde, à traiter le Chhattisgarh comme une superpuissance du sport”, a-t-il déclaré.

Vijender a pris le ring pour la dernière fois il y a 19 mois et s’est entraîné à Manchester pour son retour très attendu. Le médaillé de bronze des Jeux Olympiques de Pékin 2008 doit retourner en Inde le 8 août.

Sulley, le champion national en titre de l’Union de boxe d’Afrique de l’Ouest, a un record de 100% de KO dans les huit combats auxquels il a participé et cherchera à prolonger son record invaincu. Le Jungle Rumble verra également des personnages comme Faizan Anwar, Sachin Nautiyal, Karthik Satish Kumar, Ashish Sharma, Gurpreet Singh et Shaikhom Rebaldo en action alors que les sous-cartes se battent.

