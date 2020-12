Vijender Singh, qui a remporté une médaille de bronze aux Jeux olympiques de 2008, a rejoint le agriculteurs qui protestent constamment à la frontière avec Delhi et a déclaré qu’il rendrait son prix Rajiv Gandhi Khel Ratna, la plus haute distinction sportive de l’Inde, si le gouvernement central n’abroge pas les lois agricoles controversées.

«Si le gouvernement n’abroge pas les lois noires, je vous rendrai mon prix Rajiv Gandhi Khel Ratna», a déclaré Vijender en s’exprimant depuis le site de protestation à la frontière de Singhu.

«J’ai reçu le prix parce que j’ai rendu le pays fier sur la scène internationale, mais la façon dont le gouvernement traite avec les agriculteurs est inacceptable. Donc, en guise de protestation, je retournerai le prix et tous les autres avantages que j’ai reçus avec le prix », a déclaré Vijender selon un rapport de HT.

«J’espère que le gouvernement écoutera les demandes des agriculteurs et résoudra le problème rapidement, sinon cette manifestation deviendra une agitation nationale. J’appelle tous les athlètes à contribuer à cette révolution, à ce combat pour les droits des agriculteurs. «

LIRE AUSSI | Voici ce que le boxeur Vijender Singh avait à dire à propos du tweet de Kangana Ranaut à propos de la protestation des agriculteurs

« J’avais été formé au Pendjab et j’avais leur ‘roti’. S’ils ont froid ici aujourd’hui, je suis venu comme leur frère. D’autres athlètes de l’Haryana voulaient venir mais ils avaient un travail et ils diraient qu’ils sont avec des agriculteurs », A déclaré le boxeur de Haryana via ANI.

Les manifestations des agriculteurs sont contre la loi de 2020 sur le commerce et le commerce des produits agricoles (promotion et facilitation), l’accord des agriculteurs (autonomisation et protection) sur l’assurance des prix et les services agricoles, 2020 et la loi de 2020 sur les produits essentiels (amendement). .

Vijender a reçu le Rajiv Gandhi Khel Ratna en 2009 après être devenu le premier boxeur indien à remporter une médaille olympique. Vijender Singh avait rejoint le Congrès national indien et volé les élections de 2019 à Lok Sabha à Delhi.

Cinq anciens grands sportifs du Pendjab, les gagnants d’Arjuna Rajbir Kaur et Gurmail Singh (hockey), Kartar Singh (lutte), Jaipal Singh (boxe) et le vainqueur de Dhyanchand Ajit Singh (hockey), ont également rejoint la manifestation de Singhu dimanche. -frontière.

Vijender Singh est le dernier sportif à prêter sa voix aux agriculteurs protestataires, les boxeurs du Pendjab Kaur Singh, Gurbaksh Singh Sandhu et Jaipal Singh ayant précédemment décidé de rendre leur Padam Shri, Dronacharya Award et Arjuna Award.