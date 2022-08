Vijender Singh ne transporte pas les bagages de la défaite de Maiden Pro Boxing lors d’un combat contre Eliasu Sulley

Le boxeur indien star Vijender Singh ne veut pas porter les bagages de la première défaite de l’année dernière sur le circuit professionnel alors qu’il revient sur le ring mercredi, affirmant que je me bats toujours comme si c’était ma première.

Depuis qu’il est devenu professionnel en 2015, Vijender était invaincu jusqu’en mars dernier avec un dossier enviable de 12-0, dont huit KO.

Mais cela a changé en mars de l’année dernière, lorsque sa course gagnante a été interrompue sans cérémonie par le Russe Artysh Lopsan via un KO technique à Goa.

« Enregistre toh bante hi tutne ke liye hain. (Les records sont faits pour être battus) Tout cela fait partie du jeu », a déclaré un Vijender optimiste à PTI.

Alors qu’il se prépare pour son prochain combat contre le champion national en titre de l’Union de boxe de l’Afrique de l’Ouest, le Ghanéen Eliasu Sulley, le 17 août, le mantra de Vijender est simple : effacez toutes les pensées des combats précédents.

« Je me bats toujours comme si c’était mon premier combat. Quand je commence à m’entraîner, je suis comme une page blanche, j’apprends tout à nouveau. J’écoute ce que mes entraîneurs me disent et je recommence », a déclaré le médaillé de bronze des Jeux olympiques de Pékin en 2008.

Frustré par le manque de compétition et les restrictions du COVID-19, Vijender avait organisé le combat avec Lopsan. Combattant pour la première fois en 16 mois, il a dû se passer de son équipe qui comprenait l’entraîneur Lee Beard.

L’entraîneur de boxe britannique, qui a formé des stars professionnelles comme Ricky Hatton, guide Vijender depuis le début de sa carrière professionnelle. Sous sa tutelle, le garçon de l’Haryana a décroché les titres WBO Asie-Pacifique et Oriental des super-moyens.

Cependant, Lee n’a pas pu se rendre en Inde en raison des restrictions liées au COVID-19.

Vijender, qui a remporté les premières médailles olympiques et mondiales masculines de l’Inde en boxe en 2008 et 2009, rétrospectivement, pense que se battre sans son équipe était un risque énorme, qui lui a coûté cher.

«J’ai appris une leçon importante de ce combat. À l’avenir, si quelqu’un me demande conseil, je lui dirai que la boxe professionnelle est une affaire sérieuse, n’allez jamais (au combat) sans votre équipe. Si vous êtes absolument sûr, n’y allez que, sinon ne prenez pas le risque.”

Le joueur de 36 ans a été consterné par sa propre performance où après une minute et neuf secondes dans le cinquième tour, l’arbitre l’avait déclaré perdant.

“Pas du tout, j’étais très confiant alors (avant le combat). Mais quand j’ai vu mon combat, j’ai été choqué par ma performance. J’ai senti comment j’ai fait ça? Ce n’est pas Vijender Singh.

« Tout cela appartient désormais au passé pour le costaud de six pieds, qui semble sur le point de remporter sa 13e victoire.

« Oui, la pression est là (pour ne pas glisser vers une autre défaite) mais je suis confiant car j’ai mon équipe autour de moi.

«Nous avons fait beaucoup de combats au Royaume-Uni et avons traversé des séances et des entraînements difficiles. Cette fois, je ne pense pas qu’il y aura de problème ou de difficulté et s’il y a un problème, mon équipe est là pour le résoudre.

Sulley se vante d’un record étincelant de 100% de KO dans les huit combats auxquels il a participé, mais le médaillé d’or des Jeux asiatiques de 2010, l’Indien, est prêt à relever le défi.

« Nous avons un plan contre lui. Nous avons la stratégie pour le contrer. Nous avons analysé ses combats, discuté de ce qui peut être fait. Nous le prendrons sans problème, a déclaré Vijender, plein de confiance.

Une icône sportive, chaque fois que Vijender interagit avec de jeunes boxeurs en devenir en Inde, on est assuré d’entendre Vijender bhaiya nous inspirer.

“Chaque fois que les boxeurs demandent des conseils, je leur dis ‘quelle que soit l’occasion qui s’offre à vous, saisissez-la. Il n’y a qu’une vie, il ne faut pas regretter’. Dans ma vie, j’ai tout fait, que ce soit la politique, la télévision, le cinéma, etc.

Alors, Vijender participera-t-il aux élections une deuxième fois ?

« Pourquoi pas, je n’ai jamais arrêté. Il y a un dicton Jab tak jeetega nahi, tab tak chodega nahi’. (Continuez d’essayer jusqu’à ce que vous gagniez) Donc, je le ferai également à l’avenir, a déclaré Vijender, qui avait perdu les élections de 2019 à Lok Sabha dans le sud de Delhi alors qu’il se présentait pour un billet du Congrès.

Dans le but d’emmener la boxe professionnelle dans tous les coins du pays, Vijender combattra son prochain combat au stade Balbir Singh Juneja à Raipur, qui sera diffusé le Vote.

