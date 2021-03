Légende de la boxe professionnelle indienne invaincue Vijender Singh a frappé le poids lors de la pesée d’aujourd’hui avant son retour très attendu sur le ring contre l’adversaire russe Artysh Lopsan. L’événement de pesée a vu Vijender et Lopsan s’affronter dans une confrontation passionnée à Goa. L’agression qui manquait lors de la première conférence de presse était évidente dans cette pesée officielle. Les boxeurs semblaient en forme pour la grande confrontation prévue le vendredi 19 mars sur le toit du Majestic Pride Casino Ship.

Des étincelles ont volé entre la sensation indienne invaincue Vijender et le Russe Lopsan de 6 pieds 4 pouces, 26 ans, alors que la confiance entre les deux boxeurs était à son meilleur.

S’exprimant après la pesée officielle, Vijender a déclaré: «Je suis ravi de revenir sur le ring et la pesée me donne l’assurance que je suis sur la bonne voie. Je ne pense jamais à mon adversaire et je ne me soucie pas vraiment de qui je me bats. J’irai sûrement pour le KO et sinon, je m’assurerai que chaque coup de poing compte.

Lopsan, de son côté, a choisi de garder ses cartes près de sa poitrine: «Je préfère que mes poings parlent. Nous verrons sur le ring de quoi Vijender est capable. J’espère que c’est facile de travailler pour moi et je serai le premier à mettre fin à sa séquence sans défaite. Je me suis entraîné dur, je suis confiant et l’Inde est sur le point de voir son étoile tomber en disgrâce.

L’intrépide Vijender a fixé son poids à 75,1 kg tandis que la confiance de Lopsan transparaissait à travers son poids qui s’établissait à 76,2 kg, ce qui était la marque exacte au-delà de laquelle il aurait été disqualifié.

D’autres boxeurs indiens qui se battraient contre les combats sous la carte semblaient tous préparés et confiants pour affronter leurs adversaires. Dharmendra Grewal, pèse 90 Kgs dans la catégorie des poids lourds alors que son adversaire Ashish Ahlawat pèse 91,2 Kgs.

En combattant le co-événement principal, le chevronné Neeraj Goyat qui pèse 65,7 Kgs se prépare pour son combat contre Sandeep Kumar pesant 63,60 Kgs dans la division poids welter.

Il a dit: «C’est excitant d’être de retour dans la carte de combat. J’attendais avec impatience ce jour et revenir à la boxe professionnelle sur le toit d’un bateau de casino est vraiment remarquable. Je suis prêt pour le grand jour! »

Dans la catégorie des mouches légères, Ramandeep Kaur pesant 47,8 Kgs est opposé à Rinky Inder Kishore qui pèse 48 Kgs.

Mohammed Shamim qui pèse 53,5 Kgs est gonflé pour affronter son adversaire Pralhad Panda qui pèse 53,20 Kgs dans la catégorie des poids coq.

Mathiyalagan Dhiravidamani de Chennai pèse 52,1 Kgs alors que son adversaire Umesh Chavan de Goa pèse 52 Kgs. Tous deux s’affronteront dans la catégorie des super poids mouches.

Dans la catégorie des super légers, Sabari J et Amey Nitin pèsent respectivement 63,40 Kgs et 60,50. Digari Mahesh de l’Uttrakhand pèse 63,40 Kgs et son adversaire dans la catégorie super-légère Kuldeep Dhanda pèse 63 Kgs.

Deux garçons de Chennai s’affronteront pour le droit de se vanter comme Karthik Sathish Kumar qui pèse 60,8 Kgs et son adversaire Jayapal Jaganadhan pèsent 60,60 Kgs dans la catégorie des poids légers.

Le combat sera diffusé en direct sur BookMyShow.Com et FanCode qui sont également les partenaires OTT de l’événement. Sony Network diffusera l’émission la semaine suivante. Ce sera également pour la première fois en Inde qu’une superstar des sports de combat comme Vijender fera la une des plates-formes OTT sur un pay per view et les fans en Inde pourront assister à la boxe à la Las Vegas sur le toit du Majestic Pride Casino Ship à seulement Rs 99.