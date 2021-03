Vijender Singh est ravi d’être de retour sur le ring et pourquoi il n’invitera pas Rahul Gandhi pour un combat

Boxer indien étoile Vijender Singh fera son retour sur le ring le 19 mars pour un match de boxe à la Vegas sur le toit-terrasse du Majestic Pride Casino Ship à Goa.

Le médaillé de bronze olympique de 2008 est devenu professionnel en 2015 et a été vu pour la dernière fois en action en novembre 2019 lorsqu’il a battu le Ghanéen Charles Adamu pour garder intact son record d’invaincu de 12-0, dont 8 victoires à élimination directe.

Avant son retour, Vijender est ravi d’être de retour sur le ring et cela aussi dans son propre pays.

« Oui, je suis ravi de pouvoir avoir un match de boxe en Inde, devant mon propre peuple, encore une fois car il n’y a pas eu un tel événement en Inde auparavant, en particulier à Goa », a déclaré Vijender à News18.com dans une interview exclusive.

Vijender a déjà combattu en Inde – deux à New Delhi et un chacun à Mumbai et Jaipur.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’est exactement la «boxe à la Vegas», Vijender a déclaré: «Les spectateurs seront assis avec un écart de siège, en raison de la pandémie. Des matchs aux États-Unis ont été organisés avec la pandémie à l’esprit, en suivant les règles et protocoles et le combat a été retransmis en direct. Nous essayons donc de faire la même chose en Inde et j’espère que les gens aimeront le combat et apprécieront la boxe.

Revenir sur le ring ne sera pas facile, surtout après presque plus d’un an et Vijender le sait.

«J’ai commencé les préparatifs en janvier et il me restera environ une à deux semaines d’entraînement avant de revenir sur le ring, mais je suis prêt pour le combat. La pandémie a changé beaucoup de choses », a déclaré Vijender.

«Je me suis entraîné à Delhi avec Jai Bhagwan, qui est mon partenaire d’entraînement en Inde.

«Il y avait des problèmes au début, la première semaine, j’ai fait face à beaucoup de problèmes. J’ai été beaucoup touché et j’ai bien eu quelques blessures. Que lentement tout a commencé à me revenir que je suis à nouveau sur le ring. Après un moment, vous vous remettez sur la bonne voie », a-t-il déclaré.

Vijender espère que cet événement sera un succès et que toutes les personnes impliquées seront en sécurité.

«J’espère que la campagne de vaccination a commencé à se dérouler, j’espère que tout va bien et que personne ne sera infecté. Espérons que tout ira bien, car nous suivrons toutes les normes et règles », a-t-il déclaré.

Récemment, l’un des tweets de Vijender est devenu viral, lui complétant le chef du Congrès Rahul Gandhi pour sa forme physique. Le chef du Congrès s’était rendu au Kerala et avait sauté à la mer avec des pêcheurs sur la plage de Thangassery.

«Abs d’un boxeur. Les jeunes les plus audacieux et le leader du peuple. Bravo @RahulGandhi Ji », avait tweeté Singh jeudi avec une photo.

Interrogé sur l’histoire de son message viral, Vijender a déclaré: «Beaucoup de mes messages deviennent viraux.»

«J’aime cette image parce que quand j’ai vu cette image sur les réseaux sociaux, ma première pensée a été que – ‘il a l’air vraiment en forme!’», A-t-il déclaré.

«Ensuite, j’ai tweeté que » tu ressembles à un boxeur « . J’écris ce que c’est la vérité et ce que je ressens dans mon cœur. Si les gens aiment ça, très bien. Mais il est tellement en forme lorsqu’il a sauté dans la mer d’Oman », a-t-il ajouté.

Vijender a également précisé qu’il ne demandera pas à Rahul Gandhi de le rejoindre sur le ring pour un combat amical lorsqu’on lui demandera.

« Non pourquoi. Il fait son travail. Il se bat pour nos droits. Je vais l’inviter à venir voir mon combat à Goa, s’il trouve le temps de venir cela, bien sûr, ce sera un plaisir pour moi », a-t-il déclaré.

Vijender avait rejoint le parti du Congrès et avait contesté les élections de 2019 à Lok Sabha depuis Delhi et avait perdu contre Ramesh Bidhuri du BJP de la circonscription de South Delhi.

Interrogé sur l’avenir de sa carrière politique, Vijender a répliqué: «Le problème avec une carrière politique, c’est qu’elle n’est jamais en suspens, je suis toujours investi. Ce n’est pas une carrière. Je rencontre des gens quand ils viennent et je suis actif sur les réseaux sociaux et je prends toujours le temps d’aider les gens. »