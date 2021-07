Vijender Singh critique l’Haryana pour ne pas promouvoir les athlètes employés par la police d’État

Le boxeur indien Vijender Singh a critiqué le gouvernement de l’Haryana pour ne pas avoir accordé de promotions aux athlètes médaillés internationaux qui étaient employés par la police d’État pour leurs exploits sportifs. Au total, huit sportifs sont engagés dans une bataille juridique avec le gouvernement de l’État d’Haryana au sujet des « promotions en attente » dans leurs postes de police d’État, embauchés en tant que DSP il y a plus d’une décennie pour leurs exploits sportifs.

Vijender faisait partie des 12 d’origine mais n’est plus employé par la police de l’Haryana. Le lutteur Yogeshwar Dutt et le joueur de hockey Sandeep Singh ont fait le grand saut politique et font maintenant partie du gouvernement BJP au pouvoir dans l’État.

« Le gouvernement précédent a donné des emplois aux joueurs médaillés… mais le gouvernement actuel n’est pas prêt à promouvoir les joueurs… Est-ce la réalité des gouvernements qui font de grandes revendications ? d’un côté #Cheer4Indiia D’un autre côté, en ignorant les joueurs, maintenant les attentes viennent du terrain », a-t-il tweeté.

Les athlètes qui attendent des promotions incluent l’ancien joueur de cricket Joginder Sharma, vainqueur de la Coupe du monde T20, les anciens capitaines d’équipe de hockey féminin Surinder Kaur et Mamta Kharab, l’ancien capitaine de hockey masculin Sardar Singh, le lutteur médaillé des Jeux du Commonwealth et d’Asie Geetika Jakhar, et les boxeurs olympiens Akhil Kumar et Jitender Kumar.

« L’affaire est actuellement devant la Haute Cour du Pendjab et de l’Haryana. Le gouvernement de l’Haryana a demandé plus de temps pour répondre lors de la dernière audience en mai. La prochaine date d’audience est le 20 août, date à laquelle le gouvernement de l’État devrait faire part de sa position sur la question », a déclaré à PTI une source proche de la procédure en cours. Les promotions, selon la source, étaient dues après 10 ans de service. .

« Le gouvernement de l’Haryana dit que ces athlètes étaient des compétiteurs actifs après avoir rejoint et n’ont pas fait de service actif. Mais ils ont été pris dans la force sur la base de leurs réalisations uniquement.

«Et une fois qu’ils ont fini de jouer, ils ont fait leur devoir. Ils ont terminé leur formation officielle à l’académie de police.

« Le gouvernement du Pendjab a promu de tels athlètes, pourquoi pas l’Haryana ? », a déclaré la source citant les exemples du tireur Harveen Sarao et du joueur de hockey Gurbaj Singh, qui ont été promus au rang de SP après avoir rejoint la police du Pendjab en tant que DSP en 2011.

