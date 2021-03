Boxeur professionnel star de l’Inde Vijender Singh fera son retour sur le ring contre le Russe Artysh Lopsan, sur le toit-terrasse du 19 mars. Vijender, qui a un record invaincu de 12-0, dont huit KO, affrontera le Russe de 6 pieds 3 pouces, , qui a remporté quatre de ses six combats professionnels avec un nul, une défaite et deux victoires à élimination directe. Le médaillé de bronze olympique de 2008 est devenu professionnel en 2015 et a été vu pour la dernière fois en action en novembre 2019 lorsqu’il a battu le Ghanéen Charles Adamu pour garder intact son record d’invaincu de 12-0, dont huit victoires par élimination directe.

Vijender pense que ce sera un combat difficile pour lui contre le Russe Lopsan, surtout avec son retour sur le ring après un long écart. «Ça va être un bon combat. J’attendais avec impatience plus d’un an. J’ai regardé les vidéos de Lopsan et c’est un bon combattant. Mais je suis prêt à l’assommer comme je l’ai fait à mes huit adversaires précédents. Je suis prêt à terminer le combat dès les premiers tours et ce serait un spectacle de le faire devant mon peuple à Goa », a déclaré Vijender.

Lopsan a cependant les yeux rivés sur la séquence invaincue de l’Indien et veut être celui qui y mettra fin. «Vijender est un bon combattant mais je suis ici pour mettre fin à sa séquence sans défaite. Je suis prêt et ça va être un grand combat à Goa. Quelle meilleure façon de mettre fin à sa séquence que de l’assommer devant son public. Je me suis entraîné dur pour ce combat et je me prépare à y aller.

Le premier combat du genre en Inde aura lieu sur le toit-terrasse du Majestic Pride Casino Ship à Goa et comprendra également six combats de train d’atterrissage impliquant 12 Indiens.

La soirée commencera par un combat de poids coq entre Mohammed Shamim et Pralhad Panda, suivi de Matgiyalagan Dhiravidamani contre Umesh Charan dans une classe de division Superweight. Ramandeep Kaur et Rinky Inder Kishore s’affronteront dans un combat de catégorie poids mouche léger, suivi d’un combat de poids croiseur entre Ashish Ahlawat et Dharmender Grewal.

Sarabi J et Amey Nitin se battront dans un concours léger et Mahesh Digari affrontera Kuldeep Dhanda dans un combat super léger. Neeraj Goyat affrontera Sandeep Kumar dans un combat Super Welterweight qui co-organisera l’événement principal la nuit.