Vijayanand Movie: Le biopic du Dr Vijay Sankeshwar lance ses promotions; voici ce que vous devez savoir sur le magnat de la logistique et des médias du Karnataka

Vijayanand Movie arrive bientôt dans les salles le 9 décembre 2022. Le film est basé sur la vie du Dr Vijay Sankeshwar. En Inde, nous avons vu un certain nombre de biopics sur la vie de sportifs et de combattants de la liberté, mais c’est le parcours d’un entrepreneur. Vijayanand Movie va sortir dans cinq langues différentes. La bande-annonce officielle est sortie le 20 novembre à Bangalore. Le CM du Karnataka, Basavraj Bommai a dévoilé la bande-annonce lors d’un grand événement au centre commercial Orion. Il a également prononcé un discours sur la vie inspirante du Dr Vijay Sankeshwar. R Nihal joue le rôle principal dans le film réalisé par Rishika Sharma. Le célèbre compositeur malayalam Gopi Sundar a composé les chansons.

QUI EST DR VIJAY SANKESHWAR

Né dans une famille de la classe moyenne, le Dr Vijay Sankeshwar est originaire de Dharwad, dans le nord du Karnataka. Il est le fondateur du plus grand groupe logistique indien VRL Group. Ils possèdent le nombre maximum de véhicules de la flotte commerciale du pays. Commençant avec un seul camion, le Dr Vijay Sankeshwar a construit un empire à partir du Karnataka. Il est également le fondateur de quelques journaux Kannada. Vijaya Vani, qui a été lancé en 2012, est le journal le plus vendu dans l’État du Karnataka. Il était également propriétaire de Vijaya Karnataka qui a ensuite été vendu au Times Group. Dans un discours inspirant, il a dit aux gens que les enfants devraient être imprégnés de compétences entrepreneuriales dès leur plus jeune âge. Il a dit que l’âge n’est pas un obstacle lorsqu’il s’agit de passion pour le travail et l’excellence. Le Dr Vijay Sankeshwar a déclaré qu’à plus de 70 ans, il se sentait plus revigoré qu’avant.

VIJAYANAND, Un biopic sur le légendaire #vijaySankeshwar – Lancement des promotions massives de Pan India !! Restez à l’écoute et regardez notre film sur grand écran le 09 décembre 2022 – dans le monde entier. #VijayanandOn9Dec22 #Anandsankeshwar #Vijayanandmovie #Vrlfilmrproductions #NihalR #Rishikasharma #anandaudio pic.twitter.com/SPwDlAEq0U VRL Film Productions (@vrlfilmprod) 22 novembre 2022

VIJAYAN ET LE FILM

C’est peut-être le premier film indien sur la vie d’un entrepreneur. Dans le passé, nous n’avions que Guru qui était en quelque sorte inspiré par la vie de Dhirubhai Ambani. Il semble que de nombreux réalisateurs souhaitaient faire un film sur le Dr Vijay Sankeshwar, mais c’est son fils qui produit le film. Il semble qu’Anand Sankeshwar envisage d’entrer dans le monde du cinéma car il a créé un studio avec Vijayanand. Rishika Sharma est la directrice de Vijayanand. Elle a eu de longues discussions avec l’homme lui-même et a écouté 150 heures de ses discours pour avoir un bon aperçu de sa personnalité. Nihal R joue le rôle principal. Il est également originaire du nord du Karnataka. Découvrez la bande annonce du film…

VIJAYANAND SORTIE ET ​​PROMOTIONS

L’équipe de Vijayanand a lancé des promotions à Ahmedabad, Gujarat. Anand Sankeshwar, le fils de Vijay Sankeshwar a accompagné l’équipe. Étant donné qu’il s’agit de l’histoire d’un géant de la logistique, une campagne promotionnelle unique est réalisée via des véhicules de transport. Le film sort dans le nord de l’Inde via UFO Movies, et il sortira également dans 200 salles de cinéma aux États-Unis.