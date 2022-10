Vijaya Gadde, cadre supérieur de Twitter, s’est une fois excusé pour le signe “Smash Brahmanical Patriarchy”

Elon Musk a acquis Twitter et le PDG Parag Agrawal, le directeur financier Ned Segal, le responsable politique et le directeur juridique Vijaya Gadde ont été licenciés. Gadde, né à Hyderabad, était le principal dirigeant qui avait pris la décision d’interdire l’ancien président américain Donald Trump de la plateforme de microblogging, selon un rapport ADN. En 2018, Gadde avait été impliquée dans une polémique qui l’avait amenée à s’excuser dans un tweet. La controverse impliquait le PDG de Twitter de l’époque, Jack Dorsey, tenant une pancarte indiquant “Smash Brahmanical patriarchy” lors d’une visite en Inde. Il y avait eu des réactions négatives contre Gadde et Dorsey.

Un utilisateur de Twitter a écrit : « CHOQUANT ! Une affiche “smash Brahmanical” fièrement exposée lors de la visite du PDG de @Twitter @jack en Inde. Cette démonologie des brahmanes par des #BreakingIndiaForces étrangères est-elle acceptable ? Est-ce un discours de haine ? » Gadde s’était excusé en répondant au tweet : « Je suis vraiment désolé pour cela. Ce n’est pas représentatif de nos points de vue. Nous avons pris une photo privée avec un cadeau qui vient de nous être offert – nous aurions dû être plus attentionnés. Twitter s’efforce d’être une plate-forme impartiale pour tous. Nous n’avons pas réussi à le faire ici et nous devons faire mieux pour servir nos clients en Inde.

Pendant Twitter PDG @jackvisite ici, lui et le responsable juridique de Twitter @vijaya ont pris part à une table ronde avec quelques-unes d’entre nous, femmes journalistes, militantes, écrivaines et @TwitterIndec’est @amritat pour discuter de l’expérience Twitter en Inde. Une conversation très perspicace et sans mots 😊 pic.twitter.com/LqtJQEABgV – Anna MM Vetticad (@annavetticad) 18 novembre 2018

Je suis vraiment désolé pour ça. Ce n’est pas représentatif de nos points de vue. Nous avons pris une photo privée avec un cadeau qui vient de nous être offert – nous aurions dû être plus attentionnés. Twitter s’efforce d’être une plate-forme impartiale pour tous. Nous n’avons pas réussi à le faire ici et nous devons faire mieux pour servir nos clients en Inde — Vijaya Gadde (@vijaya) 19 novembre 2018

En avril de cette année, Gadde était devenu émotif lors d’une réunion du conseil d’administration par crainte qu’Elon Musk ne modifie le fonctionnement de Twitter, entraînant des réactions des deux côtés du spectre politique. Un article de Politico a été tweeté par le rédacteur en chef de l’agence de presse The Hill et le commentateur conservateur Saagar Enjeti où il a été révélé que Gadde avait fondu en larmes alors qu’il discutait avec d’autres employés de Twitter du résultat de la prise de contrôle d’Elon Musk.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici