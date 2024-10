Vijay Varma-Tamannaah Bhatia, Bipasha Basu-Kara Singh Grover, Saif Ali Khan : les célébrités éblouissent lors de la fête de Diwali de Ramesh Taurani | Actualités du cinéma hindi

Avec Diwali qui approche à grands pas, Bollywood vibre d’un esprit festif alors que les stars se réunissent pour célébrer. Producteur Ramesh Taurani a jeté un grand Fête de Diwali samedi, réunissant une galaxie de célébrités sous un même toit. L’événement a connu une participation impressionnante, chacun présentant ses plus beaux styles ethniques.

Parmi ceux qui ont honoré l’occasion figuraient Vijay Varma et Tamannaah Bhatia, qui ont fait une entrée élégante en couple, tandis que Sidharth Malhotra a fait tourner les têtes avec sa tenue traditionnelle. Bipasha Basu et Karan Singh Grover ont ébloui dans leurs avatars traditionnels, tandis que Shilpa Shetty et Raj Kundra ont ajouté au faste de la soirée.

Mrunal Thakur, Raashii Khanna et Nushrratt Bharuccha ont chacun ébloui dans leurs tenues de fête, embrassant l’esprit de Diwali. La famille Khan était représentée par Saif Ali Khan et son fils Ibrahim Ali Khan, tous deux trouvant un équilibre entre élégance et simplicité. Le producteur Madhu Mantena a également été vu avec son épouse Ira Trivedi, complétant la liste des invités glamour.