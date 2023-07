Vijay Varma s’ouvre sur sa mère qui fait pression sur lui pour le mariage, voici comment il « l’esquive »

Mettant un point final aux spéculations, Tamannaah Bhatia et Vijay Varma ont finalement confirmé qu’ils sortaient ensemble. Leur chimie était incontournable dans l’anthologie en quatre parties de Netflix Lust Stories 2. La façon dont le couple se parle affectueusement dans les interviews prouve qu’ils sont éperdument amoureux. Alors, quand Vijay envisage-t-il de se marier ? Pas de si tôt semble-t-il. Dans une interview avec un portail médiatique, l’acteur de Darlings a expliqué comment il « esquive » la question de son mariage, malgré les pressions de sa mère.

Vijay Varma sur le mariage

Vijay Varma, tout en parlant avec DNA, a révélé qu’appartenant à une famille Marwari, le mariage était toujours le sujet de discussion. Il a choisi d’ignorer délibérément les discussions et de se concentrer sur son travail à la place. « Je suis un Marwari. Dans notre communauté, les garçons sont considérés comme en âge de se marier à 16 ans. Donc, tout cela a commencé très tôt… En plus de cela, j’étais devenu acteur à ce moment-là, donc il y avait ça aussi. Mais je n’y ai jamais accordé beaucoup de bhaav (attention) parce que je savais que ma carrière était un point d’interrogation devant moi. J’avais mes œillères et je regardais juste ma carrière « , a déclaré Vijay.

La mère de Vijay Varma le pousse à se marier

Vijay Varma a également expliqué comment sa mère lui demandait à plusieurs reprises de se marier. L’acteur élude avec succès la question en convainquant sa mère qu’il vit la vie de ses rêves. « Ma mère me demande toujours. À chaque appel téléphonique, elle me demande toujours mais je peux juste l’esquiver parce que je vais bien dans ma vie », a déclaré Vijay.

Les prochains projets de Vijay Varma

Vijay Varma a lancé 2023 sur une bonne note. Outre Lust Stories 2, il a été acclamé par la critique pour sa performance dans la série Web Amazon Prime Dahaad. Mettant également en vedette Sonakshi Sinha et Gulshan Devaiah dans des rôles importants, Dahaad a laissé un impact durable sur les fans. Vijay, mieux connu pour avoir essayé le rôle d’un antagoniste, sera vu se glisser dans la peau d’un flic pour sa prochaine série à suspense Kaalkoot.

La bande-annonce de Kaalkoot a à juste titre attiré l’attention pour son scénario plein de suspense, à propos d’un policier découragé qui est envoyé pour enquêter sur une affaire d’attaque à l’acide. Kaalkoot commencera à diffuser sur JioCinema le 27 juillet.