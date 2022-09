Vijay Varma s’en prend aux fabricants pour ne pas l’avoir présenté sur l’affiche du film, dit “ils m’ont choisi pour obtenir …”

La star de Darlings, Vijay Varma, a attiré l’attention de tous avec sa performance dans le film qui mettait également en vedette Alia Bhatt. Le film dans lequel Vijay jouait le personnage d’un mari violent est sorti sur Netflix le mois dernier.

Récemment, la page officielle de Netflix India a publié une vidéo intitulée « The Roast of Vijay Varma » sur Instagram. Dans le clip, l’acteur peut être vu en train de fouiller les créateurs de Darlings. Il a dit: « Vous avez dû regarder Darlings. C’est vrai que mon visage n’est pas assez beau pour les affiches et même s’il est là, il est caché quelque part dans les affiches. Mais dans les scènes, ce visage devient inoubliable. Tous ces f***rs disent que je ne suis pas une star. Je ne suis pas une star. C’est étrange parce qu’ils m’ont choisi dans les films pour avoir cette étoile supplémentaire dans les critiques. Je suis cette étoile.

Regarder la vidéo:







Ses fans ont également réagi au clip. L’un d’eux a écrit : « Nous sommes tous d’accord. Le deuxième a dit : « Baat to sahi hai », la troisième personne a dit : « Très bien dit. Bravo à lui. Tu gères.” La quatrième personne a commenté: “Aussi, quelle raillerie pour les créateurs de chouchous ..” la cinquième personne a dit: “C’est une star et un bon acteur en a déjà eu beaucoup après le ravin et les chéris sont incroyables parce que de lui.”

Plus tôt, alors qu’il parlait à India Today, Vijay a déclaré que la tendance #Boycott était devenue “effrayante” maintenant. Il a ajouté que la tendance est juste allée un peu trop loin maintenant. Il pense que quelque chose qu’une personne a dit il y a 10 ans aurait pu être répréhensible et a fait lever les sourcils à quelques personnes. C’était peut-être un exercice courant à l’époque, mais à l’heure actuelle, ce n’est plus mal vu. Varma a ajouté que personne ne peut être annulé ou boycotté pour quelque chose comme ça.

LIS: Hrithik Roshan se fait troller pour avoir soutenu Laal Singh Chaddha, les internautes disent ‘#BoycottVikramVedha’

Vijay a expliqué son point de vue avec un exemple et a ajouté : “Je vais dans une maison du Rajasthan et il y a des peaux de léopard et de tigre exposées. Lorsque cette maison a probablement été construite, il était tout à fait normal d’exposer des peaux d’animaux morts. Maintenant, nous réalisons à quel point c’est dangereux et cruel pour la faune. Mais les gens de l’époque, une famille qui a vu quatre générations de peaux d’animaux sur son mur et qui ne s’étaient pas éduqués. Pouvons-nous les annuler ? » Vijay estime qu’on ne peut pas boycotter des films, ou toute personne sans pitié. “S’ils ne se sont pas éduqués et ne sont pas en phase avec l’époque actuelle, devenons-nous si méchants avec eux qu’ils sont annulés de manière grossière?”