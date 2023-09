Vijay Varma se met en colère contre Papy pour avoir posé des questions sur ses vacances aux Maldives avec Tamannaah Bhatia : « Iss tarah baat nahi… »

Vijay Varma s’est un peu mis en colère lorsqu’un photographe des médias l’a taquiné à propos de ses vacances aux Maldives avec sa petite amie Tamannaah Bhatia.

Vijay Varma et Tamannaah Bhatia font partie des couples populaires de la ville B. Les acteurs ont attiré une immense attention de la part des médias et des internautes pour leur relation. Cependant, le couple est contrarié par l’attention indésirable portée à leur vie amoureuse, et Vijay a pris l’initiative de tracer une ligne pour envahir leur vie privée.

Jeudi après-midi, Vijay et Tamannaah ont été aperçus en train de sortir de l’aéroport de Mumbai. Tamannaah a pris des mini-vacances aux Maldives et a partagé les photos sur son Instagram. Tamannaah et Vijay sont rentrés à Mumbai jeudi. Le couple est délibérément sorti de l’aéroport dans un espace vide, mais ils n’ont quand même pas pu échapper aux pap. Alors que Tamannaah se dirigeait vers sa voiture, l’un des papas a interagi avec elle, louant ses photos des Maldives. Tamannaah a réagi positivement, puis le photographe lui a posé des questions sur Vijay. Tamannaah n’a pas réagi et a continué à marcher.

Pinkvilla a partagé une vidéo dans laquelle Vijay a également été aperçu en train de quitter l’aéroport, et le photographe l’a taquiné en disant: « Maldives ke samandar ke mazze le ke aaye ho (On ​​dirait que vous vous êtes bien amusé aux Maldives). » Un Vijay souriant est devenu sérieux et a averti le pap : « Iss tarah ki baat nahi kar sakte (Vous ne pouvez pas dire de telles choses). »

Vijay et Tamannaah seraient tombés amoureux l’un de l’autre sur les plateaux de tournage de l’anthologie Netflix Lust Stories 2. Dans une récente interview, l’actrice de Gully Boy a déclaré qu’il n’avait jamais voulu nouer une relation avec quelqu’un de l’industrie mais rencontrer Tamannaah Bhatia a changé d’avis.

S’adressant à Film Companion, Vijay a déclaré : « Quand j’ai commencé, je pensais que je ne serais pas avec une actrice ou quelqu’un de l’industrie, simplement parce que j’étais probablement très en colère contre l’industrie. Alors, quand nous avons commencé à nous voir, j’ai J’ai trouvé très utile d’avoir quelqu’un qui connaît le jeu, qui connaît le business, qui comprend les aspects artistiques, créatifs, logistiques, financiers et tous les aspects de la réalisation d’un film. » Sur le plan du travail, Tamannaah a été vue pour la dernière fois à Aakhri Sach, tandis que Vijay sera vu avec Kareena Kapoor Khan à Jaane Jaan.