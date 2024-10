Vijay Varma révèle que Sunidhi Chauhan lui a demandé de ne pas s’approcher d’elle lors de la projection rose : « Que vient-il de se passer ?

Vijay Varma a admis qu’il était dérangé par l’impact de ses rôles négatifs sur la façon dont les gens le voient dans la vraie vie. Lors du grand lancement de SCREEN à Mumbai vendredi, Vijay a expliqué comment « de jolies filles et leurs mères » ont avoué avoir peur de lui, ce qui l’a déstabilisé. Connu pour ses personnages méchants dans Darlings, Pink et la série OTT Dahaad, Vijay a partagé que jouer ces « hommes diaboliques » a commencé avec Pink. Il a rappelé combien ce rôle, bien que mineur, avait laissé des traces, notamment lors d’une séance exclusivement féminine où il a rencontré des actrices qu’il admirait.

Il a déclaré : « Beaucoup de jolies filles et leurs mères m’ont dit qu’elles avaient peur de moi, et cela m’a dérangé. L’introduction d’hommes extrêmement diaboliques que j’ai joué a commencé avec Pink. C’était un rôle mineur, mais je m’en souviens très bien car c’était une projection exclusivement féminine. Toutes les actrices étaient présentes et je me souviens avoir vu des gens que je n’avais vu qu’à l’écran auparavant.

Vijay Varma a parlé de sa rencontre avec le chanteur Sunidhi Chauhan lors de la projection de Pink. Il a dit qu’après la projection du film, certaines personnes pleuraient. « Avant la projection, tout le monde était content, mais à la fin, certains pleuraient et d’autres ne voulaient pas partir. J’ai essayé de consoler Sunidhi Chauhan, mais elle m’a dit : « Ne t’approche pas de moi. J’ai très peur de toi. Je me suis dit : « Oh mon Dieu, qu’est-ce qui vient de se passer ? Ensuite, le réalisateur m’a pris à part et m’a dit que j’avais fait du bon travail.

La grande rupture de Vijay Varma est venue avec son rôle de Moeen dans Gully Boy (2019), qui lui a valu beaucoup d’attention. Après cela, il est devenu connu pour avoir joué des personnages intenses dans des projets comme Darlings (2022), She, Mirzapur et la série Dahaad (2023), où il incarne un tueur en série. Ses performances dans ces rôles ont consolidé sa place d’étoile montante de l’industrie.

Récemment, Vijay a joué un rôle central dans la série Netflix IC 814 : The Kandahar Hijack. Il est basé sur des événements réels qui ont eu lieu lors du détournement du vol 814 d’Indian Airlines en 1999. La mini-série est basée sur le livre Flight into Fear: A Captain’s Story du capitaine Devi Sharan et Srinjoy Chowdhury. Vijay a joué le capitaine Devi Sharan dans la série.

Sur le plan personnel, Vijay Varma sort avec l’actrice Tamannaah Bhatia.