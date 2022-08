Vijay Varma révèle que Shah Rukh Khan voulait jouer son personnage Hamza face à Alia Bhatt

Vijay Varma profite actuellement du succès de son dernier film Darlings alors que l’acteur de Gully Boy a été acclamé pour avoir incarné le mari violent Hamza Shaikh dans le film. Le film montre Hamza de Vijay torturant la vie de Badrunissa ‘Badru’ Ansari Shaikh d’Alia Bhatt et de sa mère Shamshunissa ‘Shamshu’ Ansari, interprétée par Shefali Shah.

Dans une récente interview, Vijay a révélé que Shah Rukh Khan, qui a également coproduit Darlings sous sa bannière et celle de sa femme Gauri Khan, Red Chillies Entertainment, avait tellement aimé Hamza que l’acteur de Pathaan avait déclaré qu’il l’aurait joué s’il était plus jeune.

S’adressant à Film Companion Local, Vijay a déclaré: “Je me souviens que quelqu’un m’avait dit que lorsque Shah Rukh avait lu le scénario, il avait dit:” Agar main young hota toh main hi karta (Si j’étais plus jeune, j’aurais fait ce rôle) “, ce qui était intéressant pour moi d’entendre. C’était aussi l’une des raisons pour lesquelles j’ai senti que je pouvais faire ce rôle. Si Shah Rukh Khan pense qu’il peut faire ce rôle, étant un amant absolu et un amoureux. Bien sûr , j’avais peur d’assumer un rôle comme celui-ci, mais je suis très content qu’il ait fait mouche.”





Darlings marque les débuts de réalisateur de Jasmeet K. Reen et aussi les débuts d’Alia Bhatt en tant que productrice puisqu’elle a financé le film sous sa société Eternal Sunshine Productions. Outre les brillantes performances des trois principaux protagonistes, le film présente également Roshan Mathew, Vijay Maurya et Rajesh Sharma dans des rôles clés.

Après Darlings, Vijay partagera l’espace d’écran avec Kareena Kapoor Khan dans l’adaptation cinématographique de Sujoy Ghosh de The Devotion of Suspect X. Le film marque les débuts numériques de Kareena et sera également diffusé sur Netflix.