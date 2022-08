Vijay Varma réagit au reportage sur son film Darlings, dit 'ye toh maine Gully Boy ke liye...'

L’acteur de Bollywood Vijay Varma, qui a récemment joué aux côtés d’Alia Bhatt dans le film Netflix Darlings, a récemment réagi à un article sur lui sur un portail d’actualités. Après que Vijay soit tombé sur un tweet du média qui disait: “Vijay Vama révèle que le succès des Darlings d’Alia Bhatt a assuré à ses parents que sa carrière d’acteur ne le laissera pas affamé”, l’acteur n’a pas tardé à “corriger” le portail sur la plateforme de médias sociaux. En réponse au tweet, Vijay Varma a écrit dans un tweet, “Ye toh maine Gully Boy ke liye bola tha.. uske baad bahot paisa kamaya hai bhai (C’est ce que j’ai dit après Gully Boy, après ça j’ai gagné beaucoup d’argent .”

La réaction de Vijay au tweet du portail d’information a attiré l’attention des internautes. Beaucoup ont été contrariés par le portail et ont commencé à le troller. Peu de temps après, Vijay dans un tweet séparé a précisé qu’il ne faisait que plaisanter et que son tweet était de bonne humeur. “Les gars, ne pouvons-nous pas nous fâcher s’il vous plaît. Vous êtes simplement aur Filmfare ke hêtre ke masti chal rahi hai. @filmfare aur main purane dost like maska ​​and pav”, a écrit Vijay varma.

Découvrez ses tweets ci-dessous :

#VijayVarma révèle que le succès de #AliaBhattc’est #chéris a assuré à ses parents que sa carrière d’acteur ne le laisserait pas sur sa faim. pic.twitter.com/km6Pt2PCqQ— Filmfare (@filmfare) 8 août 2022

Ye toh maine Gullyboy ke liye bola tha.. uske baad bahot paisa kamaya hai bhai — Vijay Varma (@MrVijayVarma) 8 août 2022

Les gars, pouvons-nous ne pas nous énerver s’il vous plaît. @filmfare aur principal purane dost comme maska ​​et pav. — Vijay Varma (@MrVijayVarma) 8 août 2022

Pendant ce temps, lundi, Vijay Varma, qui a été bombardé d’éloges depuis que son dernier film Darlings a été dévoilé sur Netflix, s’est promené dans le passé et a partagé des photos de BTS avec Shah Rukh Khan et ses co-stars Alia Bhatt, Shefali Shah, Roshan Mathew et le réalisateur Jasmeet K. Reen.

Parallèlement aux photos, il a écrit une note douce pour chacun d’eux pour lui avoir fait apprendre des aspects importants du jeu d’acteur. apprendre et aspirer. La meilleure équipe que l’on puisse demander. En voici la preuve”, a-t-il écrit.





Réagissant au message, un internaute a commenté : “J’ai vraiment adoré. Tu étais incroyable, comme toujours.” “Quelle performance monsieur. J’ai adoré”, a écrit un autre.

Dirigé par le débutant Jasmeet K Reen, Darlings est une comédie noire centrée sur le mariage d’Alia et Vijay. L’histoire est une vision puissante de la violence domestique et tourne autour des représailles d’Alia Bhatt après avoir été maltraitée par son mari Humza (Vijay).

Dans les mois à venir, Vijay, qui a déjà travaillé dans She and Gully Boy, sera vue dans Devotion of Suspect X avec Kareena Kapoor Khan, Dahaad avec Sonakshi Sinha, Mirzapur 3 et le projet sans titre de Sumit Saxena.