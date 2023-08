Vijay Varma fête un an de Darlings ; partage des photos avec Alia Bhatt, dit: « Merci Darlings, d’avoir fait de moi votre Darling »

Vijay Varma, un acteur bien connu pour se tailler selon le personnage requis, est actuellement l’un des acteurs les plus admirés de l’industrie. Ses bouffonneries pour jouer des personnages tordus comme un caméléon à l’écran, qui s’adaptent parfaitement à l’environnement, sont ce qui maintient les téléspectateurs toujours prêts à le regarder à l’écran.

Alors que son film à succès, ‘Darlings’ termine un an de sortie, ‘Hamza’ continuera à vivre dans le cœur de beaucoup. Vijay Varma a incarné le personnage de Hamza si parfaitement que le public a été complètement vendu grâce à sa performance ! Jouer un mari violent et alcoolique avec un équilibre subtil entre psychotique et sain d’esprit aurait été une tâche, mais pas pour Vijay. Dans une interview pendant les promotions, son co-acteur ainsi que producteur de Darlings, (ses débuts en tant que producteur) Alia Bhatt qui a également joué le rôle de sa femme a révélé que lorsqu’ils finalisaient le scénario, elle savait que la solution idéale pour ce personnage serait Vijay Varma.

Sa performance en tant que Hamza était vraiment celle qui a gardé le public intrigué et horrifié de ce que serait son prochain mouvement dans le film. Il a partagé sur les réseaux sociaux un extrait du film. Dans la légende, il a écrit : » Un an de #Darlings Tellement fier de cette histoire folle et des relations tordues qu’elle a explorées. Bravo à ma charmante équipe et au public @aliaabhatt @shefalishahofficial @roshan.matthew @jasmeet_k_reen @netflix_in @redchilliesent »

Parlant du film, Vijay a déclaré : « Un an de chéris ! J’ai l’impression que c’était hier. Je suis si heureuse de la façon dont le public a aimé le film… surtout les femmes qui se sont senties vues/entendues à travers cette histoire. Je partage mon bonheur avec l’équipe en particulier jasmeet qui a écrit et réalisé une histoire et des personnages si originaux. Merci Darlings, d’avoir fait de moi votre chéri ! »

Bien que le film ait terminé un an de sortie, c’est l’un des films dont les gens se souviendront pour toujours. Côté travail, après ‘Darlings’, il a livré des performances stellaires consécutives avec ‘Dahaad’, ‘Lust stories 2’ et son dernier spectacle, ‘Kaalkoot’. C’est définitivement l’année de Vijay Varma, avec une série de performances exceptionnelles !! Il sera ensuite vu dans ‘Devotion of suspect’ et ‘Murder Mubarak’ et le très attendu ‘Mirzapur 3’ !