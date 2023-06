Vijay Varma commente sa vie amoureuse après que Tamannaah Bhatia ait confirmé leur relation, « Je suis heureux »

Vijay Varma et Tamannaah Bhatia font parler de lui après que cette dernière a confirmé leur relation. L’acteur de Darlings s’est ouvert sur sa vie personnelle en déclarant qu’il y a beaucoup d’amour et qu’il est heureux. Sa déclaration intervient quelques jours après que Tamannaah a avoué qu’elle sortait avec lui et l’a appelé son endroit heureux. Les deux qui n’ont pas travaillé ensemble auparavant seront vus dans Lust Stories 2.

Dans une récente interview, Vijay Varma a été interrogé sur l’intérêt des gens pour sa vie personnelle. Selon lui, son travail devrait faire parler plus que sa vie personnelle. L’acteur a déclaré à Janice Sequeira qu’il parlerait le moment venu. Mais il a confirmé qu’il y a beaucoup d’amour dans sa vie en ce moment et il est heureux. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il préférait que les gens ne parlent pas de sa vie personnelle, Vijay a déclaré qu’il voulait que son travail parle plutôt que ses affaires personnelles.

Selon certaines rumeurs, Tamannaah Bhatia et Vijay Varma se fréquenteraient après avoir été surpris en train de s’embrasser devant la caméra lors d’une fête du Nouvel An à Goa. Leur prétendue vidéo de baiser est devenue virale et a déclenché des rumeurs sur leur relation. Cependant, les deux sont restés discrets, n’ont ni confirmé leur relation ni nié. Tamannaah a finalement pris un appel pour confirmer publiquement leur statut. Dans une interview pour leur prochaine websérie Lust Stories 2, l’actrice a décidé de parler ouvertement de hit.

Il y a quelques jours, Tamannaah l’a officialisé en s’adressant à Film Companion. Abordant ses rumeurs de rencontres avec Vijay Varma, elle a dit qu’ils étaient tous les deux en tant qu’acteurs et que les gens s’entendent depuis qu’ils se laissent être eux sans essayer de modifier quoi que ce soit qui n’est pas dans leur confort. Elle a dit que lorsqu’il y a deux personnes pleinement évoluées, il n’est pas nécessaire de les diriger. Elle a mentionné que les deux vivent leur vie et qu’ils n’ont pas besoin de se dire quoi faire. Elle sent que le respect est tellement tacite. Elle a également avoué que leur relation avait commencé sur les plateaux de Lust Stories 2.

Vijay Varma et Tamannaah Bhatia sont jumelés l’un en face de l’autre dans le film Netflix Lust Stories 2. C’est un film d’anthologie et les deux font partie de l’une des histoires. Lust Stories 2 sera diffusé à partir du 29 juin 2023.